위메이드, '이미르컵 월드 챔피언십 시즌3' 기념 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 위메이드는 28일 개막하는 이미르컵 시즌3 기념 게임 이벤트를 진행했다.
- 대회는 28일부터 29일까지 서울 잠실에서 열리며 전 경기를 생중계한다.
- 공식 사이트 승리팀 예측과 핫타임, 생중계 쿠폰 이벤트를 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한국 대표팀 250명 선발…승리팀 예측·경험치 증가 이벤트
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 위메이드가 오는 28일 개막하는 글로벌 e스포츠 대회 '이미르컵 월드 챔피언십 시즌3'를 기념해 게임 내 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
이미르컵 월드 챔피언십은 다중접속역할수행게임(MMORPG) '레전드 오브 이미르'의 서버대전 콘텐츠를 기반으로 한 대회다. 오는 28일부터 29일까지 서울 잠실 DN콜로세움에서 열리며, 위메이드 글로벌 공식 유튜브 채널 등을 통해 전 경기가 생중계된다.
이번 대회에서는 기존 월드 챔피언십 본선과 레전드 매치 외에 3대3 팀 대전인 '콜로세움 토너먼트'와 '콜로세움 토너먼트 레전드 매치'가 새롭게 진행된다.
위메이드는 전투력 순위를 기준으로 한국 대표팀 250명을 선발했다. 대표팀은 29일 월드 챔피언십 우승 서버와 대결하며, 한국 선수 3명은 콜로세움 토너먼트 글로벌 우승팀과 맞붙는다.
대회 기념 이벤트도 진행한다. 오는 28일까지 공식 사이트에서 레전드 매치 승리팀 예측 이벤트를 열고 참가자에게 게임 아이템을 지급한다. 29일까지 매주 목요일부터 일요일에는 경험치와 은화 획득량, 아이템 획득 확률이 증가하는 '매치위크 핫타임' 이벤트를 운영한다. 대회 생중계 중에는 시청자를 위한 쿠폰도 공개할 예정이다.
flurry327@newspim.com