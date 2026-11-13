김남근 의원, 국토장관 만나 "철도차량기지 이전 검토·전월세 안정대책 서둘러야"

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이문차량기지 등 이전·복합개발 로드맵 및 특별법 마련 요청

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김남근 더불어민주당 의원은 13일 국토교통부 장관을 만나 서울 시내 철도차량기지 이전과 도시철도 사업의 신속한 추진, 서민·청년 주거안정을 위한 정부 차원의 대책 마련을 촉구했다.

김 의원은 이날 오전 국토부 장관과 면담하고 이문차량기지를 비롯한 서울 시내 철도차량기지 이전 검토와 입체복합개발을 위한 단계별 로드맵 마련을 요청했다.

김남근 더불어민주당 의원(왼쪽)은 13일 홍지선 국토교통부 장관(오른쪽)을 만나 서울 시내 철도차량기지 이전과 도시철도 사업의 신속한 추진, 서민·청년 주거안정을 위한 정부 차원의 대책 마련을 촉구했다. [사진=김남근 의원실]

김 의원은 철도차량기지로 인한 도심 단절과 소음·분진 등 주민 불편을 전달하고, 기지 이전 및 복합개발을 위해 관계기관 간 협의가 필요하다고 강조했다.

특히 지자체 간 조정과 사업비 확보 등 장기적인 과제를 해결하기 위한 특별법 마련 필요성도 설명했다.

서울 도시철도 사업의 신속한 추진과 노후 승강기·시설 개선을 위한 예산 확충도 건의했다. 주민들의 교통 불편을 줄이고 도시철도의 안전성과 이용 편의를 높일 수 있도록 정부가 적극 지원해야 한다는 취지다.

주거 분야에서는 서민·청년·신혼부부의 주거비 부담을 완화하기 위한 전월세 안정 종합대책을 시급히 마련할 것을 요청했다.

김 의원은 용산정비창과 미군 반환부지 등 도심 핵심 부지를 청년·신혼부부 주택 공급에 적극 활용하고, 공공주택 공급 확대를 뒷받침할 재정 지원도 강화해야 한다고 강조했다.

민간 재건축·재개발 사업과 관련해서는 공사비 검증과 사업성 검토, 조합 분쟁 조정 등의 역할을 강화할 것을 주문했다.

이와 함께 정부가 주택 공급 정책에 대한 현장 방문과 실적 점검을 지속하고, 도심 공공주택 복합사업 추진 과정에서 발생하는 기관 간 협의 지연 문제를 해소해야 한다고 건의했다.

공공건설 분야의 제도 개선도 요청했다. 하도급 불공정과 임금체불, 부실시공을 방지하기 위한 발주자 책임 강화와 중소기업 제품 구매 확대 등을 제안했다.

김 의원은 이번 면담에서 지역 교통 현안과 주거안정 과제의 추진 상황을 점검하고, 국회와 정부의 협력을 통해 구체적인 실행계획과 예산 지원 방안을 마련할 필요성을 강조했다.

chogiza@newspim.com