예천 한우농가서 구제역 추가 확인…양성 소 8두 처분 유예

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방역지역 해제 앞둔 검사서 검출…격리·주기적 검사 조건 현장시험

13~19일 전국 우제류 집중소독…백신접종 확인·임상검사 강화

[예천=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 예천의 한우농가에서 방역지역 해제를 앞두고 실시한 예찰검사 중 구제역이 추가로 확인됐다. 방역당국은 항원 양성 소 8두에 대해 가축처분을 유예하고 격리와 주기적 검사 등을 조건으로 현장시험에 들어갔다.

13일 경상도에 따르면 전날 예천군의 한우 47두 사육 농가에서 소 8두가 구제역 항원 양성으로 확인됐다. 해당 농가는 지난 9월 2일 구제역이 발생한 예천군 한우농장에서 2.8㎞ 떨어져 있다.

경북 예천의 한우농가에서 방역지역 해제를 앞두고 실시한 예찰검사 중 구제역이 추가로 확인됐다.[사진=경북도]2026.11.13 nulcheon@newspim.com

이번 추가 확인으로 올해 전국 구제역 발생은 16건으로 집계됐다. 지역별로는 경북 예천 10건, 인천 강화 4건, 경기 고양 2건이다.

항원 양성 소 8두는 임상검사에서 증상이 없었고 정밀검사에서는 높은 항체 양성률이 나타났다. 방역당국은 농림축산식품부 전문가 회의 등을 거쳐 해당 가축의 처분을 유예하기로 했다.

이에 따라 양성 소를 개별 우방에 격리하고 환경시료를 포함한 주기적 검사와 매일 소독 등을 실시하며 전파 위험성을 확인한다. 현장시험에서 전파 위험성이 없는 것으로 확인되면 도축장 출하를 통한 도태 등을 추진할 방침이다.

반면 추가 항원이 검출되거나 감염항체(NSP)가 증가하는 등 위험성이 높아지면 시험을 즉시 중단하고 해당 가축을 처분하는 등 방역조치에 나선다.

경북도는 추가 확산을 막기 위해 예천군 전체 우제류 사육 농가의 백신접종 여부를 확인한다. 방역대 내 148호와 농장·도축장 등 역학 관련 농가에 대해서는 임상검사를 실시하고 발생농장과 역학적으로 관련된 차량도 환경검사를 진행한다.

13일부터 19일까지는 '전국 우제류 일제 집중소독 주간'을 운영한다. 소·돼지 등 우제류 사육 농장과 축산시설, 축산차량을 대상으로 일제 소독을 실시한다. 농장 안팎과 축산시설 주변, 가축·사료 운반차량 등 주요 전파 위험요소도 집중적으로 소독한다.

발생 시군과 인접 시군에는 광역방제기와 가용 방역차량 55대를 동원해 농장과 축산차량, 주변 도로 등에 대한 소독과 세척을 강화한다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 "발생농장에 대한 방역조치와 가축처분 유예에 따른 철저한 방역관리를 통해 확산 방지에 최선을 다하겠다"며 "구제역 추가 확산을 막기 위해 철저한 구제역 백신 접종과 함께 농장 출입 통제와 소독 등 기본 방역수칙을 반드시 준수해줄 것"을 당부했다.

nulcheon@newspim.com