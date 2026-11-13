'성북구 10대 살인' 50대 남성 구속…"증거인멸·도망 염려"

살인 혐의…영장심사 불출석

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 서울 성북구에 있는 한 숙박업소에서 본인 아들의 성범죄 피해자로 알려진 10대 여성을 살해한 50대 남성이 구속됐다.

서울북부지법 강영훈 영장전담 부장판사는 13일 살인 혐의를 받는 50대 진모 씨에 대한 영장실질심사를 열고 구속영장을 발부했다. 법원은 "증거 인멸과 도망 염려가 있다"고 설명했다. 진씨는 이날 영장실질심사에 출석하지 않았다.

서울 성북구에서 쉼터를 이용했던 10대 여성은 피살되면서 가정 밖 청소년이 범죄위험에 노출돼 있어 관리가 시급하다는 지적이 나온다. 사진은 지난 11일 성북구에서 살인 사건 현장 [사진=송은정 기자]

진씨는 지난 11일 오전 1시40분쯤 성북구 정릉동에 있는 한 숙박업소에서 10대 여성 A양을 살해한 혐의로 긴급체포됐다. 진씨는 범행 직후 내연녀 김모 씨에게 연락해 "내가 사람을 죽였고 나도 죽을 것"이라고 말했다고 알려졌다. 경찰은 김씨 신고를 받고 출동했고 현장에서 숨진 A양과 만취 상태인 진씨를 발견했다. 현장에서는 진씨가 작성한 유서도 발견됐다고 알려졌다.

경찰은 진씨와 김씨가 공모해 A양을 살해했을 가능성을 열어놓고 수사 중이다. 김씨가 가출 청소년인 A양에게 절도와 성매매를 강요한 정황이 있어서다. 진씨 아들도 A양을 성폭행한 혐의로 수사를 받고 있다.

경찰 등에 따르면 진씨는 범행 전인 지난 10일 오후 인천에서 과도와 번개탄 등을 구입했다. 이후 김씨에게 연락해 숙소를 잡아달라는 문자를 보냈다. 진씨는 지난 10일 오후 5시17분쯤 A양을 만나 김씨가 예약한 숙소로 들어갔다.

경찰과 A양 유족에 따르면 A양이 진씨와 김씨를 알게 된 시기는 지난해 상반기 쯤이다. A양은 부모와 갈등을 겪으며 수도권 청소년 쉼터를 전전했다. A양은 지난 1월에도 부모를 아동학대로 수차례 신고했다고 알려졌다.

경찰은 김씨가 진씨 아들과 A양에게 절도, 성매매 등으로 돈을 벌어오라고 강요한 혐의도 들여다보고 있다. 앞서 진씨 아들이 지난달 15일 서울서부지법에서 절도 혐의로 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받은 전적이 있어서다. 진씨 아들은 서울 은평구와 관악구 일대 숙박업소에서 금품을 훔친 혐의를 받는다. 채팅 앱에서 '조건 만남'을 약속한 뒤 상대방이 샤워하는 사이 지갑을 훔치는 수법이다. 진씨는 경기 부천에서 물건을 훔친 혐의로 구속돼 현재 서울남부구치소에 수감돼 있다.

A양 부모는 딸이 김씨 등과 어울리면서 범죄에 연루된 사실을 뒤늦게 알아차렸다. 이에 A양 부모는 지난 1월 진씨 아들을 미성년자 의제강간 혐의로 고소했다. 또 김씨를 절도 교사 등 혐의로 고소했다. 경찰은 지난 3월 진씨 아들을 성범죄 혐의로 공소청에 불구속 송치했다. 경찰은 김씨에 대해서 지난 7월 절도, 장물 취득 혐의 등으로 구속영장을 신청했지만 공소청에서 반려됐다.

경찰은 수사 과정에서 김씨가 A양에게 성매매를 강요한 정황도 발견해 지난 8일 아동·청소년성보호법 위반 혐의를 추가해 구속영장을 다시 신청했다. 하지만 이틀 뒤인 지난 10일 밤 진씨가 살해당했다.

경찰은 진씨와 김씨가 그동안 범행이 드러나는 것을 막기 위해 A양을 살해했을 가능성도 열어놓고 있다.

yuniya@newspim.com