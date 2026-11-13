정부, 사도광산 한국인 희생자 별도 추도식...3년째 '반쪽 행사'

이혁 주일대사 유가족 참석, 강제동원 희생자 애도

日 '강제동원 불인정'에 3년 연속 공동추도식 무산

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부가 14일 한국인 강제노동 현장인 일본 니가타현 사도광산에서 한국인 희생자를 추모하는 추도식을 개최했다.

추도식에는 정부 대표인 이혁 주일본 대사를 비롯해 정부 관계자 및 유족 9명이 참석했다. 참석자들은 한국인 노동자들이 머물렀던 기숙사 터를 방문해 헌화하고 한국인 노동자 관련 주요 장소들을 찾았다.

이혁 주일 한국대사가 13일 일본 니가타현 사도섬에서 열린 '사도광산 강제동원 한국인 희생자 추도식'에서 추도사를 읽고 있다. [사진=외교부] 2026.11.13

사도광산은 태평양 전쟁 당시 조선인 약 1500명이 끌려가 강제노역을 한 곳이다. 사도광산 희생자 추도식은 2024년 7월 일본이 사도광산을 유네스코 세계문화유산으로 등재하면서 한국의 동의를 얻기 위해 약속한 사안 중 하나로, 매년 현지에서 공동 추도식을 갖기로 합의한 바 있다.

그러나 일본이 추도사에 강제동원 사실을 명시하지 않아 공동 추도식은 첫해부터 파행했다. 정부는 3년째 일본이 주최하는 추도식에 불참하고 현지에서 별도 추도식을 개최하고 있다.

이 대사는 추도사를 통해 "이곳 사도 섬에는 일제강점기에 자신의 의사에 반해 동원돼 강제로 노역해야 했던 많은 한국인 노동자분들이 있었다"며 사도광산 조선인 노동의 강제성을 강조했다. 이어 "위험하고 어려운 업무를 맡아야 했던 한국인 노동자분들이 느꼈을 부상에 대한 두려움, 외부와 단절된 삶 속에서 비롯된 고립감, 기약 없는 미래가 주는 막막함은 오랜 세월을 거치며 유가족의 마음에도 깊은 아픔과 슬픔으로 남았다"고 말했다.

이 대사는 이어 "오늘 이 자리에서 과거의 아픔을 되새기고 추모의 뜻을 나누는 것은 이러한 공감과 치유의 마음을 더욱 깊게 하고 세계유산으로서의 사도광산의 전체역사를 모두가 온전히 이해할 수 있는 기회가 될 것"이라고 밝혔다. 그는 또 "한·일 양국이 고통과 아픔의 역사를 기억하며 협력과 연대의 밝은 미래를 향해 나아가기를 기대한다"고 덧붙였다.

유가족을 대표해 추도사를 낭독한 최재식씨는 "고인이 되신 부친이 원망과 아픔을 넘어 따뜻한 평안 속에 지내시기를 바란다"며 추도의 뜻을 밝혔다.

앞서 일본은 지난 9월 12일 사도시 공민관에서 사도광산 추도식을 열었다. 당시 추도식에 일본 정부 대표로 참석한 마모토 유키야 외무성 국제문화교류심의관은 추도사에서 "한반도 출신 노동자들이 전쟁 중 갱내라는 위험하고 가혹한 환경 속에서 고된 노동에 종사했다"고 밝혔으나 이들이 강제동원된 사실은 언급하지 않았다.

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