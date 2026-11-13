웹젠, 지스타 2026서 신작 '디겜폭' 시연…국악 OST 공연도

AI 핵심 요약beta
- 웹젠은 19일부터 부산 지스타 2026에서 신작 시연을 진행했다
- 웹젠은 21일 주요 개발진 참여 토크쇼를 개최했다
- 웹젠은 국악 공연과 OST 무대, 코스프레 행사를 마련했다
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21일 개발진 토크쇼…코스프레·음악 공연 등 진행
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 웹젠이 오는 19일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열리는 국제게임전시회 '지스타 2026'에서 신작 게임 시연과 음악 공연, 코스프레 행사 등을 진행한다고 밝혔다.
웹젠은 벡스코 제1전시장에 'VISIT WEBZEN'을 주제로 100부스 규모의 전시관을 마련한다. 주요 출품작인 '디펜스 게임의 폭군이 되었다: LAST STAGE(디겜폭)'의 공성전을 재현한 공간과 게임 시연장을 운영한다.
오는 21일에는 개발사 웹젠크레빅스의 김동현 대표 등 주요 개발진이 참여하는 토크쇼를 개최해 게임 개발 과정을 소개한다.
음악 공연에서는 가야금 연주자 한승은과 퓨전 국악 밴드 퀸(QUEEN)이 웹젠 게임의 배경음악(OST)을 국악으로 편곡해 연주한다. 일본 가수 아사카(ASAKA)는 '테르비스' OST 수록곡 'Dream in Blue'의 라이브 공연을 처음 선보인다. 비트박서 소너스(SONUS)도 무대에 오른다.
한국과 일본의 코스프레 모델들이 '디겜폭'과 '뮤 테오스' 등 게임 캐릭터를 재현하는 공연도 진행한다. 이 밖에 관람객을 대상으로 스탬프 미션과 경품 행사 등을 운영할 예정이다.
flurry327@newspim.com