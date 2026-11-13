GM 테크니컬센터 코리아, 동계 인턴 100명 모집…정규직 전환 기회

AI 핵심 요약beta
- GM 테크니컬센터 코리아가 13일 100명 규모 동계 인턴십을 모집했다
- 차량 개발·설계와 생산기술, 소프트웨어 개발 분야 인재를 선발한다
- 인턴십은 내년 1월 4일부터 10주간 진행되며 정규직 전환 기회도 제공된다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = GM 테크니컬센터 코리아가 미래 자동차 인재 확보를 위해 100명 규모의 채용연계형 동계 인턴십을 운영한다.
GM 테크니컬센터 코리아는 13일 '2027년 동계 인턴십' 참가자를 모집한다고 밝혔다. 모집 규모는 100명 내외로, 차량 개발·설계와 생산기술 엔지니어링, 차량 소프트웨어 개발 등 다양한 직무에서 선발한다.
지원 대상은 4년제 대학 학사 학위 취득자 또는 2027년 2월 졸업 예정자다. 전공과 성적, 어학 요건 등 세부 지원 자격은 GM 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.
인턴십은 내년 1월 4일부터 10주간 진행된다. 참가자들은 실제 자동차 개발 및 엔지니어링 업무를 경험하며 직무 역량을 쌓을 수 있다. 프로그램 종료 후에는 인턴십 성과에 따라 정규직 전환 기회가 제공된다.
GM 테크니컬센터 코리아 관계자는 "참가자들이 글로벌 자동차 기업에 대한 이해도를 높이고 실제 자동차 산업의 업무 경험을 쌓는 기회가 되길 바란다"며 "다양한 분야에서 배우고 성장할 열의를 가진 지원자들의 많은 관심과 지원을 기대한다"고 말했다.
chanw@newspim.com