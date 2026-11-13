엔화 다시 160엔대..."여름의 기억 잊기엔 일러" 日당국 개입 경고

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 엔화 환율이 다시 달러당 160엔대로 떨어지면서 일본 외환당국의 시장 개입 가능성에 대한 경계감이 커지고 있다.

일본 재무당국자들이 지난 7월 말 미일 공동 개입을 상기시키며 연일 구두 경고에 나선 가운데, 시장에서는 엔화 약세가 더 가팔라질 경우 실제 엔화 매입에 나설 수 있다는 관측이 나온다고 13일 니혼게이자이신문이 전했다.

이날 외환시장에서 엔화는 한때 달러당 160엔대까지 하락했다. 9월 2일 이후 약 두 달 반 만에 가장 낮은 수준이다. 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기조가 달러 강세 압력으로 작용하면서 엔화 약세가 이어졌다.

일본 당국은 시장을 향한 경고 수위를 높였다. 가타야마 사츠키 재무상은 13일 엔화 약세에 대해 "최근 일방적이고 급격한 움직임이 나타나고 있다"고 말했다. 미무라 아쓰시 재무관도 전날 "최근 며칠간 움직임이 너무 빠르다는 인상이 강해지고 있다"고 밝혔다.

미무라 재무관은 특히 7월 말 미일 공동 외환시장 개입을 거론하며 "여름의 기억을 잊기에는 아직 이르다"고 경고했다. 당시 일본 정부와 일본은행(BOJ)은 엔화 매입에 나섰고, 미국 재무부도 뉴욕연방준비은행을 통해 엔화를 사들였다. 미일이 공동으로 엔화 매입에 나선 것은 1998년 이후 28년 만이었다.

시장에서는 미일 공조 가능성이 당분간 엔화의 추가 하락을 제한하는 요인으로 작용할 수 있다는 관측이 나온다.

SMBC신탁은행의 아이자와 후미토 선임 시장 애널리스트는 "현재는 미일 협력이 의식되면서 엔화의 추가 하락을 억제하고 있다"고 말했다. 다만 미국 측에서 관련 발언이 나오지 않는 상황이 이어지면 시장이 양국 공조에 의문을 품기 시작할 수 있다고 덧붙였다.

실제 개입 시점에 대해서는 달러당 163엔 안팎이 주목된다. 미나토은행의 가리야 쇼고 스트래티지스트는 헤지펀드 등의 엔화 매수 포지션이 청산되는 가운데 엔화 약세가 빠르게 진행될 경우, 지난 7월 기록한 달러당 163엔 부근에서 당국의 개입 가능성이 의식될 수 있다고 전망했다.

엔화 [사진=블룸버그]

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