NH투자증권, 퇴직연금 핵심 내용 다룬 'N2, 퇴직연금백서' 발간

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권은 13일 퇴직연금백서를 발간했다고 밝혔다.
- 백서는 제도·상품·자산관리·인출 및 절세전략으로 구성됐다.
- 사회초년생부터 은퇴세대까지 연금 관리와 수령 전략을 안내한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권 연금자산관리본부 100세시대연구소는 13일 'N2, 퇴직연금백서'를 발간했다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번 백서는 퇴직연금을 처음 접하는 직장인도 쉽게 이해할 수 있도록 ▲퇴직연금제도의 이해 ▲퇴직연금상품의 이해 ▲퇴직연금 자산관리 ▲퇴직연금 인출 및 절세전략 등 4개 파트로 구성됐다.
'퇴직연금제도의 이해' 파트에서는 퇴직연금제도의 기본개념과 유형별 특징을 설명한다. '퇴직연금상품의 이해' 파트에서는 다양한 금융상품의 특성과 선택 시 고려해야할 사항을 소개한다.
'퇴직연금 자산관리' 파트에서는 효과적인 투자 원칙과 효과적인 운용 전략을 제시하며, 마지막 '퇴직연금 인출 및 절세전략' 파트에서는 은퇴 전후 체크사항과 연금 수령 시 활용할 수 있는 절세 전략을 담았다.
정환 NH투자증권 연금자산관리본부장은 "퇴직연금은 은퇴를 앞두고 준비하는 자산이 아니라, 사회생활을 시작하는 순간부터 장기적인 관점에서 관리해야 하는 중요한 노후자산"이라며 "백서가 사회초년생부터 은퇴세대까지 퇴직연금에 대한 이해를 높이고 생애주기에 맞는 자산관리와 연금 수령 전략을 세우는 데 실질적인 길잡이가 되기를 기대한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com