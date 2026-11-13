투표함도 없는데…올림픽공원 시위대 철거 기한 재연장

자진 철수 기한 12일 넘겨 시위 계속...19일까지로 재연장

추가 기한 연장도 미지수...일부는 교대역 등으로 이동

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 서울 올림픽공원 투표소 봉쇄 시위대가 12일로 연장된 자진 철거 기간을 넘기고도 철수하지 않으면서 철거 기한도 1주일 재연장됐다.

13일 오전 10시 30분경 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 인근에는 한국체육산업개발 측의 '자진 철거 및 철수 촉구' 입간판과 현수막이 곳곳에 배치 돼 있었다. 한국체육산업개발은 당초 지난 5일까지 시위대에 철수를 요청했으나 일부 시위 참가자들이 남으면서 12일 자정까지로 기한을 연장했다. 그러나 13일 오전에도 시위가 계속되면서 다시 한번 기한이 연장됐다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 2026.11.13 gdy10@newspim.com

한국체육산업개발 측은 천막과 현수막 등 각종 적치물을 자진 철거, 반출하고 시설 무단점유 해소 및 자진 철수 등을 요청했다. 기한 경과시에는 영업손실 등에 대한 손해배상 청구, 업무방해 등 확인 시 형사상 조치 예정이라는 내용도 포함됐다. 해당 내용이 적힌 한 입간판 옆에는 "체육회는 우리 자유시민들에게 철수하라고 요구할 법적 근거나 권한이 없다"고 반박하는 배너가 세워져 있었다.

일부 출입구 앞에는 '텐트 현수막 등 적치금지' 라고 적힌 펜스가 쳐졌다.

두 번째 자진 철거 기한을 넘긴 13일 오전에도 시위 참가자 50여 명이 핸드볼경기장 인근에서 성조기와 태극기를 흔들며 "부정선거 재선거, 당일투표 수개표" 구호를 외쳤다. 경찰 2명이 시위대를 지켜봤다. 셔터가 내려진 1-3 출입구에는 '윤석열이 옳았다'라는 현수막이 걸려 있었다.

경기장 인근 텐트와 천막도 여전히 설치돼 있었다. 출입구 앞 철거되지 않은 텐트에는 19일까지 '자진 철거 및 철수 촉구' 내용이 인쇄된 종이가 붙었다. 종이를 들춰보자 '13일까지'로 표시된 지난 안내문이 붙어 있었다. 이불이나 매트리스 등 생활 용품들이 출입구 주변에 쌓여 있는 모습도 보였다. 일부 시위 참가자들은 출입구 근처에 놓인 짐을 옮기기도 했다. 한국체육산업개발은 '소유자가 확인되지 않는 미사용 적치물 일부'를 이날 이송했다며 보관 및 반환 안내가 적힌 입간판도 설치했다.

지난 달 29일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 선거관리위원회 비리 의혹 등을 수사하는 이태한 특별검사팀(선관위 특검)이 경기장에 보관된 투표함을 공개검증 한 후 전부 반출했다. 이후 5개월 간 이어지던 봉쇄 시위도 자연스럽게 해산 수순을 밟을 것으로 예상됐으나 2주 넘게 시위가 계속되고 있다.

시위대 내부에서는 철수를 두고 이견이 감지된다. 일부 시위대는 교대역 등으로 옮겨 관련 시위중인 것으로 전해졌다.

시위 현장으로 향하던 70대 참가자는 철수 시점을 묻자 "물러날 수 없다"며 "정확한 철수 기한 없이 일단 계속 하는 것"이라고 말했다.

경기장 인근에서 시위를 지켜보던 또 다른 70대 참가자는 "이전에 비해 사람도 많이 줄고 투표함이 빠져나가 큰 의미가 없는 것 같다"며 "공원 측에서 법적 조치를 한다 하니 무섭다고 안 오는 사람들도 있다고 들었다"고 전했다. 그러면서 "참가자들 사이에서도 올림픽공원 집회를 계속 할지 말지 의견이 다르다"며 "현재는 (참가자들이) 정확한 요구사항을 내놓지 못하는 점이 아쉽다"고 전했다.

올림픽공원 측은 두 차례 철거 기한을 연장하면서 법적 조치를 고려해왔다. 하지만 시위 주체가 불분명해 구체적 책임 소재를 묻기 어려울 것이라는 예측도 적지 않다.

한국체육산업개발 관계자는 "현재 내부 입주단체 등이 정상적으로 업무를 진행하기 어려운 상황"이라고 전했다. 추가 기한 연장 가능성에 대해서는 현재 확인이 어렵다며 말을 아꼈다.

공단은 지난 달 기준 핸드볼경기장 봉쇄 시위로 인한 피해액을 약 31억원으로 추정했다. 같은 달 송파구청 민원 게시판에는 "수 개월째 지속되는 집회 소음으로 주민들의 일상이 무너지고 있다"며 항의하는 글이 올라오기도 했다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 2026.11.13 gdy10@newspim.com

gdy10@newspim.com