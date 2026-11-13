러셀학원, 2027 윈터스쿨 전국 순회 설명회 개최

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 메가스터디교육의 러셀학원이 오는 12월까지 전국 러셀학원에서 '2027 윈터스쿨 전국 순회 설명회'를 개최한다.

[이미지=러셀학원]

이번 설명회는 2027학년도 새 학년을 준비하는 2027년 고1·고2·고3 (현 중3·고1·고2) 학생과 학부모를 대상으로, 학년별 겨울방학 학습전략과 러셀 윈터스쿨의 차별화된 수업 및 학습관리 시스템을 소개하기 위해 마련됐다.

겨울방학은 부족한 개념과 취약 과목을 보완하고, 새 학년의 학습을 미리 준비할 수 있는 중요한 시기다. 특히 학교 수업이 없는 방학 동안 학습의 기초를 다지고 자신에게 맞는 공부 습관과 학습 루틴을 형성하는 것이 새 학년의 학업 준비에 도움이 될 수 있다.

러셀학원은 이번 설명회를 통해 "겨울방학이 다음 1년의 성적을 결정합니다" 라는 메시지 아래, 새 학년의 출발을 앞둔 학생들에게 필요한 학습 준비 방향을 제시할 예정이다.

설명회에서는 학년별로 달라지는 학습 과제와 준비 전략을 구체적으로 다룬다.

2027년 고1(현 중3) 학생에게는 고교 과정의 기초 학습 역량을 확립하고, 내신과 수능에 대비한 학습법 및 공부 습관을 정립하는 방향을 안내한다. 2027년 고2(현 고1) 학생에게는 내신과 수능 학습의 균형을 재정립하고, 취약 과목 보완과 새 학년 진도 준비를 위한 학습전략을 제시한다. 2027년 고3(현 고2) 학생에게는 개념 공백 보완과 실전 감각 향상을 중심으로, 2028학년도 수능 개편에 따른 통합사회·통합과학 대비 전략을 소개할 예정이다.

이와 함께 러셀 윈터스쿨의 학년·수준별 맞춤형 수업과 담임 중심 학습관리 시스템, 내신과 수능을 함께 준비할 수 있는 커리큘럼도 공개한다.

설명회는 총 3개 주제로 구성된다. 1부 '겨울방학, 왜 윈터스쿨인가'에서는 겨울방학의 중요성과 학년별 학습 준비 전략, 2028학년도 수능 개편 대비 방향을 다룬다.

2부 '러셀 윈터스쿨은 이렇게 운영된다'에서는 학년·수준별 맞춤 수업과 담임 중심 학습관리 시스템, 내신·수능 대비 커리큘럼을 소개한다.

3부 '겨울방학, 어떻게 준비할 것인가'에서는 현재 학습 수준 진단과 목표 설정, 새 학년 대비 학습 로드맵 및 1:1 학습 컨설팅에 대한 내용을 안내할 예정이다.

러셀학원 관계자는 "겨울방학은 부족한 학습을 보완하는 동시에 새 학년의 학습 방향과 공부 습관을 정립할 수 있는 중요한 시기"라며 "이번 전국 순회 설명회를 통해 학생과 학부모들이 학년별 학습 과제를 이해하고, 자신에게 맞는 겨울방학 학습계획을 수립하는 데 도움을 얻길 바란다"고 전했다.

'2027 윈터스쿨 전국 순회 설명회'는 11월부터 12월까지 전국 러셀학원에서 진행되며, 자세한 지역별 일정과 장소 및 예약 방법은 러셀학원 공식 홈페이지의 설명회 페이지에서 확인할 수 있다.

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