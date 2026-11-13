세아그룹 3개사, 한국ESG기준원 평가서 나란히 'A등급'

AI 핵심 요약beta
- 세아그룹 3개 계열사는 13일 ESG 평가에서 종합 A등급을 받았다.
- 세아베스틸지주는 4년 연속 A등급을 유지했고 세아홀딩스·세아제강은 상승했다.
- 공급망 관리와 안전 강화, 기후 대응 및 이사회 감독이 주요 성과로 인정됐다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 세아그룹 주요 계열사 3곳이 한국ESG기준원의 환경·사회·지배구조(ESG) 평가에서 모두 종합 A등급을 획득했다.
세아그룹은 세아홀딩스와 세아베스틸지주, 세아제강이 '2026년 ESG 평가'에서 나란히 종합 A등급을 받았다고 13일 밝혔다.
세아베스틸지주는 4년 연속 종합 A등급을 유지했으며, 세아홀딩스와 세아제강은 지난해 B+에서 A로 한 단계 상승했다. 3개사 모두 환경과 사회 부문에서 A등급 이상을 획득했다.
이번 평가에서는 공급망 ESG 관리체계 구축과 협력사 안전관리 강화, 기후변화 대응, 이사회 중심의 관리·감독 확대 등이 주요 성과로 인정받았다.
세아홀딩스와 세아베스틸지주는 사회 부문 등급이 지난해 A에서 올해 A+로 상승했다. 세아홀딩스는 자회사를 포함한 ESG 통합 관리체계를 구축하고 공급망 관리 제도를 강화한 점을 평가받았다. 세아베스틸지주는 공급망 관리 로드맵을 재정비하고 근로자 교육의 성과 측정 체계를 도입했다.
세아제강은 환경과 지배구조 부문 등급이 각각 B+에서 A로 상승하면서 모든 평가 부문에서 A등급을 달성했다. 온실가스·에너지·폐기물 발생량을 2년 연속 줄이고 환경 정보 공개와 이사회 감독 기능을 강화한 점이 반영됐다.
세아그룹은 앞으로도 탄소배출 저감과 사업장·협력사 안전관리 강화, 공급망 ESG 위험 대응체계 개선 등을 추진할 계획이다.
세아그룹 관계자는 "이번 평가 결과는 각 사가 현장과 공급망 전반에서 책임 있는 경영을 실천해 온 노력을 인정받은 것"이라며 "ESG 경영을 강화해 글로벌 시장에서 신뢰와 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com