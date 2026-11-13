씨엔알리서치, 올 3분기 누적 영업익 34% 증가

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별도기준 매출 467억원·영업이익 45억원 기록

신규 수주 750억원 역대 최대…글로벌 비중 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 임상시험수탁기관(CRO) 씨엔알리서치가 올해 3분기까지 별도기준 영업이익을 전년 동기 대비 34% 늘리고, 신규 수주도 역대 최대 규모를 기록했다. 주력 CRO 사업의 수익성을 개선하는 동시에 글로벌 수주를 확대하며 성장 기반을 강화하고 있다.

씨엔알리서치는 올해 3분기 누적 별도기준 매출액 467억원, 영업이익 45억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 영업이익은 전년 동기 대비 34% 증가했다.

3분기 단일 실적도 개선됐다. 별도기준 매출액은 170억원으로 전년 동기 대비 14.7%, 직전 분기 대비 6.0% 증가했다. 영업이익은 31억원으로 직전 분기 12억원의 약 2.6배를 기록했다.

씨엔알리서치 로고. [사진=씨엔알리서치]



연결기준 3분기 누적 매출액은 518억원으로 전년 동기 대비 4.1% 증가했다. 영업이익은 14억원, 영업이익률은 2.7%로 집계됐다. 연결 영업이익률은 전년 동기 2.6%와 비슷한 수준을 유지했다.

회사는 임상시험 사업의 운영 효율화와 원가 구조 개선이 별도기준 수익성 향상에 기여했다고 설명했다.

신규 수주도 역대 최대치를 기록했다. 씨엔알리서치가 올해 3분기까지 확보한 신규 수주는 약 750억원 규모다. 이 가운데 글로벌 신규 수주는 211억원으로, 해외 고객사를 대상으로 사업을 확대하고 있다.

주요 자회사의 실적도 개선되고 있다. ABC바이오사이언스는 올해 3분기 흑자전환했으며, 트라이얼인포매틱스(TI)는 같은 기간 영업이익률 -0.5%를 기록하며 손익분기점에 근접했다.

특히 트라이얼인포매틱스는 영상 데이터 관련 사업 성과가 반영되면서 수익성이 개선됐다. 최근 자체 행사인 'TI NEXUS 2026'에서 임상시험 분야의 신규 인공지능(AI) 솔루션을 선보였으며, 향후 솔루션 상용화와 고객사 확대를 통해 수익 기반을 강화할 계획이다.

씨엔알리서치 관계자는 "올 3분기에 핵심 CRO 사업의 수익성 개선과 함께 역대 최대 규모의 신규 수주를 확보해 사업 경쟁력을 다시 한번 확인했다"며 "특히 글로벌 신규 수주 확대는 해외 시장에서의 성장 가능성을 보여주는 의미 있는 성과"라고 말했다.

이어 "주요 자회사의 손익 개선과 AI 및 의료데이터 사업 상업화로 CRO 사업의 경쟁력을 강화해 중장기 성장 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com