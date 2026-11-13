'창업자 내쫓아 잘 된 꼴 못 봐' 지적에 머스크 "옳소"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 공동창업자인 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 스파이 의혹 여성과의 불륜 스캔들로 물러난 가운데, 일론 머스크 테슬라·스페이스X CEO가 창업자 축출에 대한 경고의 메시지에 공개적으로 동조하고 나섰다.

일론 머스크 [사진=블룸버그]

실리콘밸리 유명 투자자이자 스타트업 투자·채용 플랫폼 '앤절리스트(AngelList)'의 공동창업자인 나발 라비칸트는 12일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "스티브 잡스와 트래비스 칼라닉에게서 배운 게 있을 텐데, 창립자를 그냥 단순히 대체할 수 없다는 걸…"이라는 글을 올렸다.

이에 머스크 CEO는 라비칸트의 게시물에 댓글로 "맞는 말(True words)"이라고 짧게 답하며 공감을 표했다.

라비칸트가 언급한 두 인물은 자신이 세운 회사에서 불명예 퇴진한 대표적 테크 창업자들이다. 스티브 잡스는 1976년 스티브 워즈니악과 애플을 공동 창업했으나 당시 존 스컬리 CEO와의 갈등 끝에 1985년 회사를 떠났다. 이후 애플은 빌 게이츠가 이끄는 마이크로소프트(MS)에 개인용 컴퓨터(PC) 시장 주도권을 내주며 고전했고, 1997년 CEO로 복귀한 잡스가 아이맥·아이팟·아이폰·아이튠즈·앱스토어 등을 연달아 성공시키며 회사를 부활시켰다. 잡스는 췌장암에 따른 건강 악화로 2011년 사임할 때까지 애플을 이끌었다.

차량호출 기업 우버의 공동창업자인 트래비스 캘러닉 역시 사내 성희롱 신고 묵살 의혹과 주요 투자자들의 사퇴 압박 속에 2017년 CEO직에서 물러났으며, 그해 8월 현 CEO인 다라 코스로샤히가 후임으로 이끌고 있다.

머스크의 이번 발언은 황 전 CEO가 중국 스파이 의혹 여성 앨리스 황과 엔비디아 내부 임원과의 부적절한 관계가 잇따라 보도되면서 CEO직에서 사실상 해임된 직후 나왔다. 앞서 황 전 CEO의 불명예 퇴진이 공식화되기 전, 일부 엑스 이용자가 머스크에게 황 전 CEO를 영입하라고 제안하자 머스크는 엔비디아 공동창업자와 함께 일할 수 있다면 "영광일 것"이라고 화답하기도 했다.

스페이스X와 엔비디아는 긴밀한 협력 관계를 맺고 있다. 스페이스X는 엔비디아로부터 인공지능(AI) 컴퓨팅 하드웨어를 조달받고 있으며, 엔비디아 칩은 우주에 AI 데이터센터를 구축하는 '스타마인드(Starmind)' 프로젝트에도 핵심 부품이다. 기존 사업 협력을 발판으로 머스크 CEO가 황 전 CEO 영입에 실제 나설지 관심이 모인다.

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