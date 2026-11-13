코이카 신임 이사장에 오현주 전 국가안보실 제3차장

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- 외교부는 13일 오현주 전 국가안보실 3차장을 코이카 이사장에 임명할 예정이라고 밝혔다.
- 오 신임 이사장은 외교부에서 개발협력과 다자외교 분야 경력을 30년 이상 쌓았다.
- 여성 최초 주교황청 대사를 지낸 오 이사장의 임기는 3년으로 알려졌다.
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유엔 차석대사, 여성 최초 주교황청 대사 역임
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 한국국제협력단(KOICA·코이카) 신임 이사장에 오현주 전 국가안보실 제3차장을 오는 16일 임명할 예정이라고 13일 밝혔다.
신임 오 이사장은 고려대 서문학과를 졸업하고 외무고시 28기로 외교부에 입부해 개발협력국장, 주유엔 차석대사 등을 역임하며 개발협력과 다자외교 분야에서 경력을 쌓아왔다. 여성으로는 처음으로 주교황청 대사를 지낸 뒤 지난해 6월 이재명 정부 출범과 함께 국가안보실 3차장에 임명됐다.
외교부는 오 이사장 임명에 대해 "외교와 개발협력 현장에서 30년 이상의 업무 경험을 쌓아 왔다"며 "이를 바탕으로 '보편적 가치와 상생의 국익을 추구하는 선도적 글로벌 개발협력기관'이라는 코이카의 비전을 적극 구현해 나가는 한편, 대한민국 무상원조 통합 플랫폼으로서의 코이카 역할을 확립하고 발전시켜 나갈 것으로 기대된다"고 밝혔다.
코이카는 정부 대외무상원조를 전담하는 외교부 산하기관이다. 코이카 이사장은 공모 및 임원추천위원회 심사 등의 절차를 거쳐 선발되며, 임기는 3년이다. 임기 만료 후에는 1년 단위로 연임될 수 있다.
opento@newspim.com