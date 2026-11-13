윤종규 전 KB회장 복귀하나…은행연합회장 후보 6명 압축

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회추위, 박종복·윤종규·윤종원 등 6명 확정

윤종규 전 회장 유력 전망, KB 독식론 변수

박종복 전 행장·윤종원 전 행장 등 주목

이르면 다음주 확정, 은행권 구심점 기대

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 은행연합회 차기 회장 후보군이 6명으로 압축됐다. 특히 하마평에 올랐던 윤종규 전 KB금융 회장이 후보 명단에 이름을 올리면서 금융권 대표 원로의 현역 복귀 여부에 관심이 쏠리고 있다.

박종복 전 SC제일은행장과 윤종원 전 기업은행장 등도 유력 후보로 거론되는 가운데, 금융권에서는 급변하는 금융환경과 산적한 현안을 조율하고 업권의 목소리를 대변할 구심점 역할을 해줄 수장을 바라는 기대감도 커지고 있다.

은행연합회 회장후보추천위원회(회추위)는 13일 제2차 회의를 개최하고 ▲김한조 전 외환은행장 ▲박종복 전 SC제일은행장 ▲손병환 전 농협금융지주 회장 ▲윤종규 전 KB금융지주 회장 ▲윤종원 전 기업은행장 ▲이원덕 전 우리은행장 등 후보군 6명을 확정했다고 밝혔다.

윤종규 전 KB금융지주 회장. [사진=뉴스핌DB]

회추위는 현직 회장과 주요 회원은행 대표 등 12명으로 구성된다. 회추위가 후속 회의에서 최종 후보 1명을 선정하면 사원총회를 통해 차기 회장이 선출된다.

하마평에 올랐던 주요 인물들이 후보군에 이름을 올렸지만, 업권의 관심은 단연 윤종규 전 회장이다.

은행권을 대표하는 원로 가운데 한 명인 윤 전 회장은 2002년 재무전략기획본부장(부행장)으로 KB국민은행에 합류했다. 2014년 당시 그룹 회장과 은행장 간 갈등으로 촉발된 이른바 'KB사태' 당시에는 회장과 은행장을 겸직하며 조직 수습에 나섰다.

이후 두 차례 연임하며 9년간 KB금융을 이끌었다. 조직의 혼란을 수습하는 동시에 비은행 부문을 강화하는 등 사업 포트폴리오를 다각화하며 '리딩금융'의 기반을 마련하고 금융권 전반의 성장도 선도했다는 평가를 받는다.

박종복 전 SC제일은행장. [사진=뉴스핌DB]

윤 전 회장은 2023년에도 은행연합회장 후보로 추천됐다. 당시에도 가장 유력한 후보로 꼽혔지만, 9년간의 회장 임기를 마친 직후라는 부담 등을 이유로 스스로 자리를 고사한 바 있다.

윤 전 회장 복귀 여부에 이른바 'KB 독식론'은 변수로 꼽힌다. 올해 이동철 전 KB금융 부회장이 여신금융협회장에, 김기환 전 KB손해보험 대표가 화재보험협회 이사장에 각각 선임된 상황에서 윤 전 회장이 은행연합회장에 오르면 KB금융 출신 인사들의 '독점'이 부각될 수 있다는 관측이다.

여기에 정부가 지배구조 개선을 이유로 CEO 연임 기준을 강화하고 임기를 대폭 줄이는 상황에서 9년간(3연임) KB금융을 이끈 대표적인 장수 CEO 출신인 윤 전 회장의 복귀가 부담으로 작용할 수 있다는 시각도 있다.

2015년부터 지난해까지 10년간 SC제일은행을 이끈 박종복 전 행장도 유력 후보로 꼽힌다. 1979년부터 40년 넘게 은행권에 몸담은 정통 '뱅커'로 전문성에서는 손색이 없다는 평가다. 은행연합회 이사진으로 오랫동안 활동했고 현재 신한금융지주 사외이사로도 활동 중이다.

윤종원 전 IBK기업은행장. [사진=IBK기업은행]

관료 출신으로는 윤종원 전 행장이 눈에 띈다. 기획재정부 경제정책국장과 청와대 경제수석 등을 거쳐 기업은행장에 오른 인물로, 금융권과 정부 사이에서 가교 역할을 할 수 있다는 평가다.

차기 은행연합회장은 이르면 다음 회추위에서 결정될 전망이다. 현 조용병 회장의 임기는 오는 30일 만료된다.

은행연합회는 "차기 회의에서 후보군을 면밀히 살펴본 후 최종 후보자를 확정할 예정"이라고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com