저스템, 3분기 누적 영업익 204억원·전년比 361%↑

AI 핵심 요약beta
- 저스템은 13일 3분기 누적 매출 711억원을 기록했다
- 영업이익과 순이익은 각각 204억원, 164억원으로 증가했다
- N2 LPM 공급과 JFS 매출 확대에 힘입어 실적이 개선됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지난해 연간 매출 472억원 9개월 만에 초과
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 습도제어 솔루션 전문기업 저스템이 올해 3분기 누적 매출액 711억원을 기록하며 지난해 연간 매출액을 넘어섰다. 주력 제품인 'N2 LPM'의 안정적인 공급과 2세대 습도제어 솔루션 'JFS'의 매출 확대에 힘입어 영업이익도 큰 폭으로 증가했다.
저스템은 올해 3분기 누적 매출액 711억원, 영업이익 204억원, 당기순이익 164억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 114%, 361%, 292% 증가한 수치다. 특히 누적 매출액은 지난해 연간 매출액 472억원의 약 1.5배에 달한다.
같은 기간 영업이익률은 13.3%에서 28.7%로 15.4%포인트 상승했다. 매출 증가와 함께 글로벌 반도체 기업을 대상으로 한 제품 공급 확대와 생산 규모 증가에 따른 비용 절감 등이 수익성 개선에 영향을 미쳤다는 설명이다.
3분기 단일 분기 실적도 증가했다. 매출액은 252억원으로 전년 동기 117억원 대비 116% 늘었으며, 영업이익은 70억원으로 전년 동기 5억원 대비 1407% 증가했다.
이번 실적 개선에는 기존 주력 제품인 'N2 LPM'의 안정적인 공급과 2세대 습도제어 솔루션 'JFS(Jet Flow Straightener)'의 매출 확대가 영향을 미쳤다. JFS의 올해 3분기 누적 매출액은 93억원으로 지난해 같은 기간 33억원 대비 179% 증가했다.
저스템은 반도체 공정의 미세화와 고도화에 따라 습도제어를 통한 수율 개선의 중요성이 높아지고 있는 만큼 JFS의 적용 범위가 확대될 것으로 기대하고 있다.
수주잔고도 확보한 상태다. 올해 3분기 말 기준 저스템의 수주잔고는 약 400억원으로, 이 가운데 약 81%가 반도체 습도제어 솔루션 관련 물량이다. 회사는 이를 바탕으로 4분기 이후에도 주력 사업을 중심으로 매출 확대를 추진할 계획이다.
이미애 저스템 경영기획본부장은 "가파른 성장과 지속적인 수주 확보로 저스템의 중장기 성장에 대한 기대감이 어느 때보다 높다"며 "글로벌 반도체 고객의 수요에 기민하게 대응하며 전 임직원이 시장 확대에 최선을 다하고 있다"고 말했다.
nylee54@newspim.com