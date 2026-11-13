장동혁, 내란특수본 추진에 "야당 탄압 목적…국민 위한 수사는 누가 하나"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표는 13일 내란특수본 추진을 야당 탄압이라고 비판했다
- 장 대표는 중수청 인력 공백 속 수사기관 인력 투입을 문제 삼았다
- 장 대표는 내란특수본 목적이 지지 세력 결집이라며 재판 재개를 촉구했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 13일 중대범죄수사청(중수청)과 경찰이 추진하는 '내란 특별수사본부(내란특수본)'을 두고 "야당 탄압, 국민 선동, 지지 세력 결집"이 목적이라고 비판했다.
장 대표는 이날 페이스북을 통해 "중수청과 경찰청이 공동으로 내란특수본을 만든다고 한다. 이재명 대통령이 시킨 것"이라며 이같이 밝혔다.
장 대표는 "인력과 예산을 퍼부어서 '3대 특검'에 '2차 특검'까지 했다"며 "헛발질 수사로 '특검을 특검해야 한다'는 말까지 나왔다"고 지적했다.
이어 "2차 특검은 연일 법정에서 망신쇼를 펼치고 있다. 없는 사건 억지로 엮으려니 당연한 결과"라며 "그런데 내란특수본까지 만들어서 뭘 더 하겠다는 것인가"라고 반문했다.
그는 "이 대통령이 약속한 '경찰 개혁'은 시작도 못했다. 중수청 인력은 여전히 3분의 1이 비어 있다"며 "그런 판에 '이재명 탈옥 특검'에 검사와 수사관 빼가고, 내란특수본에 또 인력을 넣는다"고 비판했다.
그러면서 "도대체 국민을 위한 수사는 누가 한단 말인가"라며 "대한민국 사법기관이 이재명 한 사람을 위해 존재하는가"라고 꼬집었다.
장 대표는 내란특수본 구성 목적에 대해 "야당 탄압, 국민 선동, 지지 세력 결집"이라며 "조희대 대법원장까지 수사하려 들 것"이라고 주장했다.
그는 "결국 최종 목표는 '이재명 탈옥'이다. '이재명 탈옥'이 진짜 내란"이라며 "이재명 재판을 즉각 재개해야 한다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com