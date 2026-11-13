"헥토파이낸셜, 결제 본업 성장에 스테이블코인·AI 사업 확대" - 흥국증권

스테이블코인·AI 결제 등 신사업 확대로 성장 모멘텀

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 흥국증권은 13일 간편현금결제와 PG(전자지급결제대행), 가상계좌 등 결제 인프라를 제공하는 헥토파이낸셜에 대해 기존 결제사업의 안정적인 성장에 크로스보더 정산과 스테이블코인, 인공지능(AI) 에이전트 결제 등 신규 사업이 더해지고 있다고 평가했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 2만3000원을 제시하며 신규 커버리지를 개시했다.

유준석 흥국증권 연구원은 "다각화된 기존 결제 사업이 안정적인 이익 기반을 제공하는 가운데 크로스보더 정산과 스테이블코인, AI 에이전트 결제 등 신규 성장동력이 더해지고 있다"며 "향후 제도화 진전과 신사업 매출 가시화에 따라 기업가치 재평가가 가능할 것"이라고 밝혔다.

헥토파이낸셜의 3분기 매출은 526억원으로 전년 동기 대비 14.9% 증가했고 영업이익은 48억원으로 6.2% 늘었다. 영업이익률은 9.1%를 기록했다. 주력인 PG서비스 매출은 가맹점 확대와 거래량 증가에 힘입어 250억원으로 14.1% 증가했다. 간편현금결제 매출은 120억원으로 12.5% 늘었다. 특히 자체 회원제 기반의 고수익 서비스인 '내통장결제' 비중 확대가 성장에 기여했다.

헥토파이낸셜 로고. [사진=헥토파이낸셜]

유 연구원은 "간편현금결제는 지난해 3분기 이후 100억원대 매출을 유지하고 있다"며 "고수익 자체 서비스가 성장을 이끌면서 이익 기여도도 지속적으로 높아질 전망"이라고 설명했다.

크로스보더 정산과 모바일 쿠폰 등 기타 매출도 80억원으로 전년 동기 대비 42.0% 증가했다. 흥국증권은 기존 결제사업의 성장과 함께 글로벌 결제·정산 사업이 새로운 매출원으로 자리 잡고 있다고 분석했다.

스테이블코인 결제 인프라도 확대하고 있다. 헥토파이낸셜은 올해 2월 서클(Circle)의 결제 네트워크 CPN 공식 파트너로 참여한 데 이어 최근 달러 기반 스테이블코인 인프라 OUSD(Open USD) 생태계에도 합류했다.

유 연구원은 "양대 네트워크를 확보하면서 스테이블코인 기반 국경 간 결제·정산 수요에 대응할 수 있는 선택지가 넓어졌다"고 말했다.

AI 에이전트 결제 분야에서도 기술 검증을 진행하고 있다. 회사는 관련 기술의 개념검증(PoC)을 마쳤으며 AI 결제 프로토콜 'x402' 생태계 참여와 함께 에이전트 신원 확인·거래 위험관리 기술을 보유한 t54 Labs와 협력을 추진하고 있다. 기존 크로스보더 사업도 해외 플랫폼과 협력을 확대하는 한편 외국환 라이선스를 활용한 소액해외송금으로 사업 범위를 넓힐 계획이다.

흥국증권은 올해 헥토파이낸셜의 매출을 2152억원, 영업이익을 231억원으로 전망했다. 전년 대비 각각 14.8%, 48.2% 증가하는 수준이다. 2027년에는 매출 2373억원, 영업이익 288억원으로 각각 10.3%, 24.6% 늘어날 것으로 예상했다.

유 연구원은 "스테이블코인 등 중장기 성장 사업은 법제화와 수익화 시기가 아직 구체화되지 않아 목표주가에는 별도 가치를 반영하지 않았다"며 "현재 가능한 인프라부터 사업을 확대하고 있어 시장이 열릴 경우 빠르게 대응할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com