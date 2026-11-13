핀텔, '프리벡스 4.0' 글로벌 SW 어워즈 최우수상

AI 핵심 요약beta
- 핀텔은 13일 프리벡스 4.0으로 GIX Awards 최우수상을 수상했다
- 프리벡스 4.0은 영상 속 이상 상황을 분석해 위험 여부와 근거를 제시한다
- GPU와 국산 NPU를 지원하며 최종 판단은 관제 담당자가 내리도록 설계됐다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 영상분석 전문기업 핀텔은 자사의 AI 영상분석 플랫폼 '프리벡스 4.0'(PREVAX 4.0)이 '2026 제12회 GIX Awards(글로벌 인텔리전트 SW 어워즈)'에서 AI SW 부문 최우수상인 한국상용인공지능소프트웨어협회장상을 수상했다고 13일 밝혔다.
한국상용인공지능소프트웨어협회가 주관한 이번 어워즈는 우수한 AI 및 상용 소프트웨어 기술과 제품을 발굴하기 위해 마련된 시상 행사다.
회사에 따르면 프리벡스 4.0은 CCTV 등 영상 정보를 실시간으로 분석해 사람과 사물의 움직임을 추적하고, 이상 상황 발생 시 위험 여부와 대응 방안을 제시한다. 기존 영상분석 기술이 객체나 특정 행동을 찾아내는 데 중점을 뒀다면, 프리벡스 4.0은 탐지한 상황이 실제 위험인지 추가로 분석하고 판단 근거까지 제공하는 것이 특징이다.
플랫폼은 고해상도 영상에서 사람과 사물을 식별하고, 다중객체 추적 기술 'PMOT'를 통해 여러 대상의 움직임을 지속적으로 추적한다. 1차 영상분석에서 이상 상황이 탐지되면 시각언어모델(VLM)을 활용해 실제 위험 상황인지 오탐인지 재검증하고, 판단 근거를 자연어로 설명한다. VLM은 탐지된 이벤트에만 적용해 처리 부담을 줄이면서도 정밀한 분석이 가능하도록 설계됐다.
플랫폼은 시간과 장소, 현장 운영 규정 등을 종합적으로 고려해 위험 수준과 대응 방안을 제안하며, 최종 판단과 대응 여부는 관제 담당자가 결정한다. GPU뿐 아니라 딥엑스·모빌린트의 국산 신경망처리장치(NPU)도 지원해 다양한 하드웨어 환경에서 운영할 수 있다.
핀텔 관계자는 "이번 수상을 통해 AI가 판단의 근거를 제시하고 사람이 최종 결정하는 구조로 관제의 신뢰성을 높인 점을 인정받았다"며 "국산 AI 반도체와 함께 다양한 산업 현장에 검증된 AI 플랫폼을 확산하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com