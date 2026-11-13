하나증권, 올해 말까지 신규 계좌개설 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 하나증권은 13일 신규 고객 대상 계좌개설 이벤트를 12월 31일까지 실시했다
- 종합매매 계좌 개설 고객에게 주식 매수쿠폰과 한화갤러리아 1주를 지급했다
- 중개형ISA 개설 및 타사 ISA 이전 고객에게 추가 매수쿠폰을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 오는 12월 31일까지 신규 고객 대상 계좌개설 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
13일 하나증권에 따르면 이번 이벤트는 하나증권 이벤트 페이지를 통해 종합매매, 중개형ISA 계좌를 개설한 신규 고객을 대상으로 진행된다.
종합매매 계좌 개설시 국내주식 매수쿠폰 3만원과 한화갤러리아 보통주 1주를 지급하며, 중개형ISA 계좌를 개설하면 매수쿠폰 2만원을 추가로 지급한다. 타사 ISA 계좌를 당사로 이전한 신규 고객은 매수쿠폰 2만원을 받을 수 있다.
ISA는 하나의 계좌에서 국내 상장주식과 펀드, 상장지수펀드(ETF) 등 다양한 금융상품에 투자할 수 있는 절세형 계좌다. 계좌 내 투자 손익을 통산하고 일정 요건에 따라 비과세 및 분리과세 혜택을 받을 수 있어 장기적인 자산관리를 위한 수단으로 활용되고 있다.
조대헌 하나증권 AI디지털전략본부 본부장은 "새롭게 선보인 MTS '하나증권V'를 보다 많은 손님들이 경험해 볼 수 있도록 신규 계좌개설 혜택을 강화했다"며 "앞으로도 손님의 안정적인 투자와 자산관리를 위해 다양한 혜택을 제공하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com