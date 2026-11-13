덱스터 "라이브톤 최태영 대표, '대중문화예술 제작스태프 대상'서 수상"

AI 핵심 요약beta
- 라이브톤 최태영 대표가 12일 대중문화예술 제작스태프 대상에서 한국콘텐츠진흥원장상을 수상했다
- 최 대표는 30여 년간 300편 이상의 영화·OTT 콘텐츠 음향 제작에 참여했다
- 최 대표는 14일부터 대만 금마장 마스터클래스에 참여해 음향 기술을 공유할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 덱스터스튜디오 자회사 라이브톤의 최태영 대표가 지난 12일 '2026 대중문화예술 제작스태프 대상'에서 한국콘텐츠진흥원장상을 수상했다고 13일 밝혔다.
올해 10회를 맞은 이 상은 대중문화예술산업 발전에 이바지하는 제작진을 격려하는 국내 유일의 정부 포상 제도다. 최 대표는 국내 영화 음향 제작 현장에서 선구적 기술 개발을 주도하며 한국 영화의 기술적 완성도와 산업 경쟁력 향상에 기여한 공로를 인정받았다.
회사에 따르면 최 대표는 30여 년간 300편 이상의 영화 및 OTT 콘텐츠 제작에 참여했다. '왕의 남자', '괴물', '해운대', '7번방의 선물', '변호인', '명량', '부산행', '신과함께' 시리즈, '택시운전사', '기생충', '서울의 봄' 등 천만 관객 영화 12편의 음향을 담당했다.
최 대표는 봉준호 감독과의 오랜 협업으로 주목받는다. '플란다스의 개'부터 '살인의 추억', '괴물', '설국열차', '옥자', '기생충', '미키 17' 등 봉준호 감독의 장편영화 전 작품의 사운드 디자인을 담당했다. '기생충'으로 2020년 미국 MPSE(영화음향편집자협회)가 주관한 '제67회 골든 릴 어워드'에서 비영어권 영화 사운드 편집 기술상을 수상하며 국제적 역량을 인정받았다.
최 대표는 오는 14일부터 21일까지 진행되는 '제63회 대만 금마장' 영화 마스터 클래스에 봉준호 감독과 함께 초청돼 멘토로 참여한다. 14일 대만의 영화인 200여 명을 대상으로 마스터클래스를 열고 음향 전문 아티스트들과 워크샵을 진행해 한국 사운드의 제작 경험과 기술 노하우를 공유할 예정이다.
라이브톤 최태영 대표는 "소리는 눈에 보이지 않지만 작품의 세계를 완성하고 관객들과 감정의 고리를 연결하는 요소다. 지난 30년의 시간 동안 화면 뒤에서 묵묵히 쌓아 온 시간과 노력을 알아봐 주셔서 깊이 감사드린다"고 말했다.
한편 최 대표는 영상 콘텐츠를 넘어 미디어아트 분야로도 활동을 확장했다. 덱스터 자회사 플래시백그라운드가 선보인 몰입형 미디어아트 전시 '플래시백 계림'의 음향 디자인을 총괄해 공간형 콘텐츠에서 이머시브 사운드로 공감각적 체험을 연출했다.
nylee54@newspim.com