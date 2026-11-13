한국예탁결제원, 미수령 주식 찾아주기 캠페인 진행…"1425억원 주주 품으로"

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원이 13일 미수령 주식 찾아주기 캠페인을 실시했다
- 주식 1423억원과 대금 1억5000만원 등 1425억원을 교부했다
- 메리츠금융지주 등과 공동 캠페인으로 미수령 재산 환원을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국예탁결제원은 주주의 재산권을 보호하고 미수령재산을 권리자에게 환원하기 위해 '2026년 미수령 주식 찾아주기 집중 캠페인'을 실시했다고 13일 밝혔다.
한국예탁결제원은 행정안전부의 협조로 캠페인 안내문을 주주의 실거주지로 우편 발송했으며, 주식 약 1423억원 및 대금 약 1억5000만원 등 총 1425억원 상당의 미수령 재산을 교부했다. 이는 전년 대비(431억원) 약 3.3배 증가한 금액이다.
특히 올해는 주주환원에 적극적인 메리츠금융지주, 아모레퍼시픽홀딩스, 아모레퍼시픽과 공동 캠페인을 추진해 발행사와 연계한 미수령 재산 찾아주기를 강화했다.
한국예탁결제원 측은 "이번 성과는 공동 캠페인 참여사들의 홍보 협조 등에 힘입은 것으로, 발행사의 참여가 환원 효과를 높이는 데 기여할 수 있음을 보여줬다"고 말했다.
한편 한국예탁결제원은 미수령재산의 권리자 환원을 위해 비대면 주식·대금 조회 및 지급 서비스, 상속인 재산조회 서비스 개선 등을 지속적으로 지원해오고 있다.
미수령재산은 캠페인 기간과 관계없이 언제든지 수령할 수 있으며, 캠페인이 종료된 이후에도 한국예탁결제원 증권대행 홈페이지 등을 통해 보유 여부와 수령 방법을 확인할 수 있다.
rkgml925@newspim.com