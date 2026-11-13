HD현대오일뱅크, 화물차 운전자 자녀에 장학금 지원

AI 핵심 요약beta
- HD현대오일뱅크가 12일 화물차 운전자 자녀 65명에게 장학금을 지원했다.
- 올해 장학금은 총 1억3000만원으로 지난해보다 지원 규모를 확대했다.
- 희망바퀴 장학사업은 2012년부터 이어져 누적 1700여명을 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= HD현대오일뱅크가 화물차 운전자 자녀 65명에게 총 1억3000만원의 장학금을 지원한다.
HD현대오일뱅크는 지난 12일 서울 강남구 화물복지재단에서 '2026년 희망바퀴 장학 증서 수여식'을 개최했다고 13일 밝혔다. 이날 행사에는 박해규 화물복지재단 사무처장과 황인진 HD현대오일뱅크 상무 등이 참석했다.
HD현대오일뱅크는 지난 9월 화물복지재단을 통해 장학금 지원 대상자를 모집하고 화물차 운전자 가정의 자녀 65명을 최종 선정했다. 올해는 지난해보다 총지원금과 1인당 지원액을 늘려 혜택을 확대했다.
희망바퀴 장학사업은 어려운 환경에서도 학업에 힘쓰는 화물차 운전자 자녀를 지원하기 위해 2012년부터 진행해 온 사회공헌 활동이다. HD현대오일뱅크는 HD현대1%나눔재단을 통해 해당 사업을 지원하고 있으며, 올해까지 누적 1700여명에게 총 15억원의 장학금을 지급했다.
황인진 HD현대오일뱅크 대외정책부문 상무는 "이번 장학사업을 통해 학생들이 보다 나은 교육 환경에서 학업에 집중할 수 있기를 바란다"며 "기업과 사회가 상생할 수 있는 사회공헌 활동을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 HD현대오일뱅크는 희망바퀴 장학사업 외에도 청소년의 꿈을 지원하는 '드림어시스트' 사업을 운영하고 있다. 서산 지역 고등학생을 대상으로 서울대학교 멘토링 프로그램과 찾아가는 입시설명회 등 다양한 교육 지원 활동을 이어가고 있다.
heoneykim@newspim.com