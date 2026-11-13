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주주관여 펀드·코스닥 장기자금…이재명 대통령 앞 개혁 제안 쏟아져

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  • 이재명 대통령은 13일 자본시장 정책 간담회에서 코스닥 활성화 방안을 논의했다
  • 금융투자업계는 주주관여 펀드와 장기자금 유입 확대를 제안했다
  • 거래소는 상장기업의 연 1회 이상 IR 의무화 방안을 검토한다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'자본시장 정책간담회'에 모인 전문가, 주주중심 경영 등 강조
의무공개매수 비율 놓고 이견, 주주 보호와 M&A 활성화 쟁점
세컨더리펀드·정기 IR 제안으로 코스닥 성장·신뢰 제고 모색
퇴직연금 선택권·공모펀드 활성화로 장기 투자 기반 확충 논의

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 코스닥 시장 활성화와 관련해 주주관여 펀드 육성과 코스닥 장기자금 유입, 상장기업의 정기적인 기업설명회(IR) 등 자본시장의 신뢰와 투자 기반을 강화하는 제안이 나왔다. 기업의 저평가를 해소할 주주 견제 장치를 확충하고, 혁신기업에 필요한 성장자금과 투자자의 회수 경로를 함께 마련해야 한다는 취지다.

13일 서울 여의도 한국거래소에서 이재명 대통령 주재로 열린 '자본시장 정책 간담회'에서 금융투자업계와 학계, 기업 관계자들은 주주중심 경영과 코스닥시장 재설계, 장기·기관투자 수요 확충 방안을 논의했다. 의무공개매수 범위와 코스닥 퇴출 기준을 놓고는 주주 보호와 시장 활성화를 위한 제도 설계에 이견이 드러났다.

◆ 주주관여 자금 공급 제안…의무공개매수 비율은 이견

이성원 트러스톤자산운용 대표는 저평가 기업의 비생산적인 자산을 생산적인 부문으로 옮기는 자본 재배치에 정책금융과 연기금이 참여해야 한다고 제안했다. 지배주주 지분이 높고 기관투자자가 보유하지 않는 기업은 인수합병(M&A)이나 기관의 주식 매도만으로 견제하기 어려운 만큼, 직접 주주관여 활동을 하는 운용사의 기반을 넓혀야 한다는 설명이다.

[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '자본시장 정책 간담회'에서 참석자들과 자본시장 제도 개선 방안을 논의하고 있다. [사진=뉴스핌TV·KTV 방송화면 캡처] 2026.11.13 winter1004@newspim.com

이 대표는 모태펀드와 같은 정책금융펀드 조성을 건의하고 "아울러 연기금도 이런 자원 재배치 분야에 자본을 좀 공급하는 이런 방안도 강구해 주시기 바란다"고 강조했다.

의무공개매수에서는 일반주주의 매각 기회를 얼마나 보장할지가 쟁점이었다. 김우찬 고려대 경영대학 교수는 매도를 원하는 모든 주주에게 기회를 주는 100% 의무공개매수를 주장했다. 인수금융을 활용하고 지배주주에게 집중된 경영권 프리미엄을 조정하면 인수 비용 증가를 완화할 수 있다는 취지다.

박병건 사모펀드(PEF)운용사협의회 회장은 100% 정보 공개 매수에 대해 취지는 좋으나 인수자의 자금 부담이 커져 인수합병(M&A)가 위축될 수 있다고 반박했다. 부분매수 때 대주주와 일반주주의 주식을 안분비례로 사들이는 방안 역시 기존 지배주주가 지분을 전량 처분하기 어렵게 해 매도 유인을 낮출 수 있다고 지적했다.

안수현 한국외국어대 법학전문대학원 교수는 기업의 자본효율성과 경영진 보수·성과의 연계, 주주 소통 정보를 충실하게 제공해야 한다고 제안했다. 정준혁 서울대 법학전문대학원 교수는 M&A나 유상증자 과정에서 이사회의 판단을 돕는 가이드라인을 마련해 주주중심 경영을 정착시킬 필요가 있다고 밝혔다.

◆ 코스닥 회수·수급 보완…퇴출 기준·IR도 논의

코스닥시장에서는 기업공개(IPO)에 집중된 벤처투자 회수 경로를 넓히고 상장 이후에도 성장자금이 공급되도록 해야 한다는 제안이 이어졌다.

박기호 LB인베스트먼트 대표는 기존 투자자가 보유한 지분을 인수하는 대형 세컨더리펀드를 조성해 투자, 회수, 재투자의 선순환을 지원해야 한다고 건의했다. 연기금과 공제회 등 장기투자 자금의 코스닥 유입을 유도할 정책도 요청했다.

정보라 스틱벤처스 대표는 벤처펀드의 비상장 의무투자 비율을 완화하거나 상장 초기 혁신기업에 대한 투자를 인정하는 방안을 제안했다. IPO 이후에도 자금이 필요한 기업이 주가 하락과 조달난으로 성장에 어려움을 겪는 만큼 코스닥 전용펀드 등의 공급 기반이 필요하다는 설명이다. 김항연 알테오젠 부사장은 코스닥시장 세그먼트 분리의 조속한 시행과 대형 연기금의 코스닥 시장 투자 확충을 건의했다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

퇴출 기준에 대해서는 시각이 엇갈렸다. 송병준 벤처기업협회 회장은 시가총액 기준 퇴출에 대한 우려가 소형주의 거래 위축으로 이어질 수 있다며 "부실한 기업과 또 주가가 낮은 기업이 꼭 동일치는 않다고 생각한다"고 말했다. 반면 김우찬 교수는 시장 신뢰 회복을 위해 부실기업 퇴출이 필요하다며 시가총액 기준 상장폐지를 유지해야 한다는 입장을 밝혔다.

기업 정보 제공을 늘려야 한다는 지적도 나왔다. 이건재 IBK투자증권 코스닥리서치센터장은 기업들이 적어도 분기에 한 번은 실적의 배경과 향후 전략을 투자자에게 설명하도록 제도나 가이드라인을 마련해 달라고 요청했다. 이승우 금융감독원 부원장보도 실적 발표 과정에서 주주 질문에 답하는 어닝콜 활성화를 제안했다.

이에 정은보 한국거래소 이사장은 상장 유지 기간에 최소 연 1회 이상 IR을 하도록 하는 방안을 검토하고 있다고 설명했다. 윤성호 마키나락스 대표는 인공지능(AI) 기업의 기술특례상장 심사에서 중장기 기술 성장성을 판단할 수 있도록 거래소에서 외부 전문가의 상시 활용을 확대해 달라고 건의했다.

◆ 퇴직연금 선택권 확대…장기 투자 기반 확충 주문

장기자금 유입을 위한 퇴직연금과 공모펀드 제도 개선도 논의됐다. 김성일 업라이즈투자자문 대표는 근로자의 퇴직연금 사업자 선택권을 넓히고 사전지정운용제도(디폴트옵션)의 분산투자 기능을 강화해야 한다고 제안했다. 이은정 하나은행 WM본부장은 일반계좌와 퇴직연금 계좌의 국내 주식형 투자 과세 차이가 장기투자 유인을 떨어뜨리지 않는지 살펴볼 필요가 있다고 지적했다.

이성원 대표는 상장지수펀드(ETF) 외에도 투자자가 선택할 수 있는 공모 주식형 펀드를 활성화해야 한다고 주장했다. 가입 절차를 개선하고 퇴직연금과 개인종합자산관리계좌(ISA)에서 분산 장기펀드를 활용하도록 제도를 설계하자는 취지다.

김진욱 씨티은행 수석 이코노미스트와 박세익 체슬리투자자문 대표는 증시안정펀드를 활용한 변동성 완화 방안을 제안했다. 이 대통령은 시장에 대한 공공의 개입 범위가 쟁점이 될 수 있다며 내부적으로 논의해 볼 필요가 있다고 밝혔다.

황현영 자본시장연구원 선임연구위원은 개별 대책과 함께 기관투자자의 견제 부족 등 구조적인 문제를 해결할 장기 청사진이 필요하다고 제언했다. 이 대통령은 자본시장 개혁에 전념할 별도의 태스크포스(TF)를 구성해 국회와 민간의 의견을 수렴하고, 쟁점별 논의를 거쳐 필요한 입법·행정 조치와 거래소 규정 정비를 추진하겠다는 방침을 밝혔다.

winter1004@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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