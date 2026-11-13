AP위성, 3분기 매출 87억원·전년比 62% ↑

AI 핵심 요약beta
- AP위성은 13일 3분기 매출액 87억원을 기록했다고 밝혔다
- 위성사업부와 통신사업부 매출이 각각 53%, 77% 증가했다
- 영업손실은 15억원으로 전년보다 적자 폭이 축소됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 위성통신 전문기업 AP위성은 올해 3분기 별도 기준 매출액 87억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 62% 증가한 수치다. 같은 기간 영업손실은 15억원으로 전년 동기 24억원 대비 적자 폭이 축소되며 수익성이 개선됐다.
회사에 따르면 이번 성장은 위성사업부와 통신사업부의 동반 성장에 따른 결과다. 위성사업부 매출액은 51억원으로 전년 동기 대비 53% 증가했으며, 통신사업부 매출액은 36억원으로 77% 늘었다.
위성사업부에서는 한국형 항법위성(KPS) 사업과 백두체계능력보강 2차 사업 관련 개발 매출이 증가했다. KPS 항법 탑재체 개발과 백두체계 관련 사업이 본격적으로 매출에 반영되면서 위성 분야의 사업 성과가 가시화되고 있다.
통신사업부는 신규 개발 프로젝트의 매출 반영으로 성장세를 이어갔다. 무인항공기(MUAV)용 위성 안테나 개발과 양산 매출이 확대됐으며, Inmarsat ISat3와 초저궤도(VLEO) 초고해상도(UHR) 소형SAR 시험위성 탑재컴퓨터 등 신규 수주사업의 개발 매출도 실적에 기여했다.
AP위성 관계자는 "주요 위성 개발사업과 통신 분야의 양산 물량 확대에 힘입어 매출 성장과 수익성 개선을 이뤘다"며 "기존 프로젝트의 안정적인 수행과 신규 수주 확대를 바탕으로 지속적인 성장에 집중하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com