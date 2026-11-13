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[계란에 멈춘 철로]② 철도공사는 멈췄는데 비용은 계속…대우건설의 '속앓이'

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AI 핵심 요약

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  • 국가철도공단의 환경영향평가서 오기로 평택~오송 공사 중단이 장기화했다
  • 대우건설은 공기 지연으로 관리비와 지체상금 부담을 떠안았다
  • 가처분 심문과 동절기가 겹쳐 공사 재개가 내년으로 넘어갈 가능성이 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

평가서 부실에 발목 잡힌 대우…5000억 턴키 리스크·협력사 손실 독박
천안지원에 가처분 접수…심문 뒤 동절기 겹쳐 내년 재개 전망
고소·소송 떠맡아…공기 쫓겨 내민 '제보 금지' 합의서 논란도

[평택·아산=뉴스핌] 송현도 기자 = 사업 발주처인 국가철도공단의 환경영향평가서 오기 논란으로 ′평택~오송 2복선화′ 제1공구 공사가 멈춰 서면서 시공사인 대우건설의 피해가 커지고 있다. 공단의 부실한 행정 처리와 토지 수용 불가 방침에서 비롯된 갈등이지만, 현장 중단에 따른 재무적 손실과 법적 분쟁 부담은 시공사가 떠안는 상황이다. 공사 재개가 지연되면서 사업이 해를 넘겨 장기간 표류할 가능성도 커지고 있다.

◆ 발주처 '오타'가 부른 공기 지연…5000억 턴키 리스크 독박 쓴 대우건설

[평택·아산=뉴스핌] 송현도 기자 = 지난 11일 충남 아산시 평택~오송 2복선화 제1공구 현장에서 교량 상판을 설치하는 대형 장비(거더 런처)가 인접 부화장 앞 토공 작업 중단으로 전진하지 못한 채 멈춰 서 있다. 발주처의 환경영향평가 오기 논란으로 촉발된 갈등이 장기화하며 시공사와 협력업체의 피해가 누적되고 있다 2026.11.13 dosong@newspim.com

13일 건설업계에 따르면 평택~오송 2복선화 제1공구의 환경영향평가서 오기 논란은 발주처인 국가철도공단과 평가업체의 보고서 작성 과정에서 비롯됐지만, 공기 지연에 따른 직접적인 부담은 시공사인 대우건설에 집중되고 있다.

총사업비 3조2000억원이 투입되는 평택~오송 2복선화 사업에서 대우건설 컨소시엄은 약 5000억원 규모의 제1공구(약 10.2㎞)를 수주했다. 해당 공사는 설계·시공 일괄입찰(턴키) 방식으로 진행되고 있다.

턴키 계약은 총공사비가 사실상 고정돼 있어 공사 기간이 늘어날수록 현장 관리비 등 추가 원가 부담이 커진다. 준공이 지연될 경우 지체상금 부과 위험도 발생한다. 발주처의 환경영향평가서 오류에서 비롯된 민원 분쟁이 장기화하면서 시공사가 공사 지연에 따른 비용과 준공 책임까지 부담해야 하는 상황이다.

현장의 공정 병목과 하도급 업계의 피해도 대우건설을 압박하고 있다. 지난 11일 찾은 충남 아산시 둔포면 현장에서는 신설 고가교(운용2고가) 상판을 설치하는 대형 노란색 장비(거더 런처)가 부화장 앞 끊긴 토공 구간에 가로막혀 멈춰 서 있었다. 전체 10.2km 구간 중 3분의 1 지점인 이곳 성토 작업과 전주 이설이 3개월 넘게 막히면서, 거더 장비가 이동해 작업해야 할 뒤쪽 7km 구간의 후속 교량 공정까지 연쇄적으로 지연되고 있다.

당장 현장에 투입된 장비를 가동하지 못한 하도급 협력업체들은 장비 대기료와 인건비 등으로 한 달에 5000만원 이상의 손실을 떠안으며 원청인 대우건설에 구상권 청구 등 대책 마련을 호소하고 있다. 건설업계 관계자는 "환경영향평가의 주체도, 토지 수용 여부를 결정하는 주체도 발주처인 철도공단인데 정작 현장에서 공사를 못 해 발생하는 금전적 손실과 하도급 업체들의 원성은 시공사가 다 받아내야 하는 처지"라고 말했다.

◆ 30일 가처분 심문 뒤엔 동절기…사실상 내년으로 넘어간 공사 재개

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 국가철도공단이 추진하는 평택~오송 2복선화 제1공구 노선 [자료=국가철도공단] 2026.11.13 dosong@newspim.com

발주처가 법적 기준상 부지 수용이 불가능하다는 원론적 입장만 되풀이하는 사이, 멈춰 선 공정을 뚫어야 하는 대우건설은 직접 법적 대응에 나섰다. 대우건설은 지난달 13일 대전지법 천안지원에 부화장 운영자 김모(63) 씨를 상대로 청구금액(목적물 가액) 5000만원 규모의 공사방해금지 가처분 신청을 제기했다. 이 사건은 천안지원 제10민사부에 배당됐으며, 피보전권리는 점유방해제거청구권으로 오는 30일 첫 심문기일이 열린다.

법조계와 현장에서는 가처분 신청 접수 이후 첫 심문기일이 잡히기까지 한 달 반이 걸린 데다 후속 심리 절차까지 남아 있어 올해 안 공사 재개는 사실상 어려운 것으로 보고 있다. 이달 말 심문이 진행되더라도 양측의 서면 공방과 법원의 인용 여부 결정까지 통상 수주일에서 수개월이 소요되기 때문이다.

결정 이후에도 난관이 남아 있다. 현재 막혀 있는 부화장 앞 구간은 교량과 교량 사이를 흙으로 메워 다지는 토공 성토 작업 구간이다. 법원 결정이 나오는 12월 중순 이후에는 땅이 어는 동절기 공사 제한 기간과 맞물려 성토 및 다짐 작업의 품질 확보가 쉽지 않다. 결국 해를 넘겨 내년에나 해당 구간 작업이 재개될 가능성이 크며, 오는 2028년 말로 예정된 KTX 개통 일정에도 부담으로 작용할 전망이다.

◆ 가처분 접수 일주일 뒤 "민원·제보 일체 금지" 합의서 초안 무리수

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 지난달 21일 부화장 측에 전달한 합의서 초안 발췌본. 합의서 초안에는 고소 취하 조건으로 발주처 등 관계 기관 민원과 제보 등 일체의 이의 제기를 금지하는 조항이 담겼다. 2026.11.13 dosong@newspim.com

공기 지연 압박을 받던 대우건설이 사태를 조기에 수습하기 위해 제시한 합의서 초안은 또 다른 논란을 불렀다. 앞서 대우건설은 공사 차량 진입로를 막아선 김 씨를 업무방해 혐의로 아산경찰서에 고소했다. 해당 사건은 지난달 3일 대전지검 천안지청에 송치됐다. 이후 대우건설은 지난달 13일 법원에 가처분을 신청했고, 일주일 뒤인 지난달 21일 형사고소 취하를 조건으로 한 합의서 초안을 부화장 측에 이메일로 전달했다.

뉴스핌이 입수한 합의서 초안 제2조와 제3조에는 물리적 공사 방해 중지 외에 발주처에 대한 민원까지 막는 포괄적인 권리 포기 조항이 담겼다. 합의서에는 "본 합의가 최종적, 완결적인 사항임을 확인하고, 추후 직접 또는 제3자를 통하여 대우건설 및 관계인(발주처인 국가철도공단 등 포함)에게 환경영향평가 등 추가적인 민원(본 공사 및 합의 관련한 민·형사·행정상 청구, 진정, 제보 등 일체의 이의를 포함)을 제기하지 않고, 이미 제기된 민원이 있다면 즉시 철회 내지 취소한다"고 명시됐다.

또한 합의서 체결 사실 및 합의 사항을 타인에게 누설하지 않으며, 이를 위반해 추가 민원이나 이의를 제기할 경우 대우건설이 형사고소를 추가 진행하고 김 씨가 손해를 배상해야 한다는 조항과 부지 매각 시 양수인에게 의무를 승계하도록 하는 내용도 포함됐다. 발주처의 환경영향평가 오기로 시작된 민원이 또다시 공사 중단으로 이어질까 우려한 시공사가 총대를 메고 무리한 조건을 제시한 셈이다.

부화장 측은 지난달 진입로를 막았던 차량을 모두 치웠음에도, 아직 발생하지 않은 환경 피해에 대한 법적 청구권과 국가기관 민원 제기 권리까지 포기하라는 요구는 수용할 수 없다는 입장이다. 부화장 측은 "모든 권리를 포기하라는 합의서 내용에 대해 변호사 자문을 구할 시간이 필요하다고 하는 사이 경찰에서 사건이 검찰로 송치됐다"고 말했다.

이에 대해 대우건설 측은 본사 법무팀 검토를 거친 해당 문건이 분쟁 재발을 막기 위한 초안이었을 뿐 일방적인 강요는 아니라고 해명했다. 대우건설 관계자는 "원만한 분쟁 해결과 정상적인 공사 수행을 위해 통상적인 양식을 참고해 제시한 초안 단계의 문건으로, 상대측이 불합리하다고 느끼는 문구는 협의를 통해 충분히 수정·조율할 수 있다"며 "강화된 저감 대책을 적용해 시공하고, 공사 중 실제 피해가 발생할 경우 발주처와 협의해 보상할 방침"이라고 밝혔다.

후속 보도(③)에서는 부화장 측이 환경 대책 대신 부지 전면 수용을 요구할 수밖에 없는 '1.6m 코앞 철길'의 현장 실태와 현행 토지 수용 제도의 한계를 짚어본다.

dosong@newspim.com

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젠슨 황 스캔들 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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