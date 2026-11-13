국민연금-JP모간자산운용, 협력 확대…주식·채권·대체투자까지 '포괄'

AI 핵심 요약beta
- 국민연금공단과 JP모간자산운용은 10일 전 자산군 전략적 제휴를 체결했다.
- 양 기관은 주식·채권·대체투자 관련 정보 교류와 리서치 협력을 추진한다.
- JP모간자산운용은 내년 전주에 신규 사무소를 열어 국내 거점을 확대할 예정이다.
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JP모간자산운용, 전주 사무소 개소
김성주 이사장 "전문성 높일 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민연금공단이 글로벌 자산운용사 JP모간자산운용과 손을 잡고 주식·채권·대체투자 등 전 자산군에 걸친 포괄적 투자 협력에 나선다.
연금공단과 JP모간자산운용은 지난 10일(현지시각) 오전 미국 뉴욕 JP모간체이스 본사에서 전 자산군을 포괄하는 전략적 제휴를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.
JP모간체이스는 1799년에 설립된 글로벌 종합 금융그룹으로 투자은행, 소매금융, 기업금융, 자산운용 등 다양한 금융사업을 맡고 있다. JP모간자산운용은 지난 9월 말 기준 약 4조8000억 달러(약 6500조원)의 자산을 운용하고 있으며 2015년부터 국민연금의 투자자산을 위탁 운용하고 있다.
이번 업무협약은 기존의 위탁운용 관계를 주식, 채권, 멀티에셋, 대체투자 등 전 자산군에 걸친 포괄적 협력 관계로 확대하기 위해 마련됐다. 협약식에는 김성주 연금공단 이사장과 조지 개츠(George Gatch) JP모간자산운용 사장 등 관계자 20명이 참석했다.
양 기관은 이번 업무협약을 통해 글로벌 거시경제·금융시장 동향, 자산배분, 포트폴리오 구성, 리스크 관리 등에 관한 정보와 전문지식 교류 등을 추진할 계획이다. 전 자산군에 걸친 리서치 협력 및 투자역량 강화와 국민연금의 장기 운용목표에 부합하는 추가 협력방안도 모색한다.
한편, JP모간자산운용은 한국 시장에 대한 장기적 투자 의지를 바탕으로 내년 중 전주에 신규 현지 사무소를 개소해 국내 거점을 확대할 예정이다. 연금공단은 이를 통해 고객 지원 역량이 강화될 것이라고 했다.
김성주 국민연금공단 이사장은 "이번 업무협약으로 양 기관의 전략적 협력이 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "글로벌 금융기관과의 협력을 통해 기금운용의 전문성과 투자역량을 지속적으로 높여 나가겠다"고 했다.
조지 개츠 JP모간자산운용 사장은 "이번 전략적 파트너십을 통해 국민연금과의 오랜 협력 관계를 더욱 공고히 하게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "글로벌 액티브 운용 통찰력과 전문성을 공유하며 국민연금의 장기 투자 목표 달성 과정에 긴밀히 협력해 나갈 수 있기를 기대한다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com