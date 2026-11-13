"엔비디아 황제의 마지막 순간은 비통과 자책으로 가득했다"

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 황제의 말로(末路)는 비통과 후회로 가득했다.

엔비디아(NVDA)를 33년간 경영하며 인공지능(AI) 시대의 최강 제국으로 키워낸 젠슨 황 전 최고경영자(CEO)와 최근까지 대화를 나눈 지인들이 전한 그의 마지막 모습은 그러했다.

그는 이미 반성 모드였고 스스로를 "쓰레기 같은 놈(piece of sh--)"이라고 자책했다고 한다.

13일 블룸버그가 전한 주변인들의 이야기에 따르면 CEO로서 마지막 순간, 젠슨 황은 이제 자신에게 무슨 일이 일어나든 상관없다는 말들을 되뇌였다. 거센 태풍을 정면으로 맞은 뒤 그가 가장 걱정하는 것은 자신의 아내이며 또한 대중들의 입방아 속에서 자신과 연인 관계였던 것으로 거론되는 여성들의 "삶을 망치지 않는 것"이라고 했다.

젠슨 황은 특유의 직설적 화법과 넘치는 활력으로 미국 대통령(도널드 트럼프)의 마음을 사로잡았고 세계 AI 기술 정책의 방향을 좌지우지했다. 국제 행사에서는 늘 열광적인 군중을 몰고 다녔다.

지난 10일 트럼프 대통령은 그에게 전화를 걸어 "CEO 자리를 지키기 위해 끝까지 싸우라"고 독려했지만, 그는 더 이상 버티지 못했다.

젠슨 황은 앨리스 황 전 메가스피드 고위 임원과의 불륜을 시인한 지 나흘 만에 CEO 자리에서 물러났다. 앨리스 황은 중국에 포섭된 간첩이라는 의심을 사고 있다. 12일 엔비디아 이사회는 그의 사임을 알리며 최고재무책임자(CFO)인 콜레트 크레스가 임시로 그 자리를 대신할 것이라고 밝혔다.

권좌에서 물러난 젠슨 황은 대중들의 눈을 피해 은둔의 삶을 원할지 모르나 당장 뜻대로 되지는 않을 것 같다. 의회가 그를 가만히 내버려둘 리 없어서다.

민주 공화 양당의 대(對)중국 매파들은 젠슨 황이 의회에 출석해 여러 의혹들을 해명해야 한다고 목소리를 높이고 있다. 중국 스파이로 의심받는 내연녀 앨리스 황을 통해 첨단 기술이 유출됐는지, 도널드 트럼프 대통령이 그 위험을 인지하고도 방조 혹은 조장한 것은 아닌지 따져물을 참이다.

불과 2주 전까지만 해도 전 세계 인공지능(AI) 산업의 얼굴이었던 황제의 몰락은 놀라울 정도로 빨랐다. 마지막 순간, 젠슨 황은 완전히 무너져 있었고 그의 전설적인 에너지는 모두 소진된 상태였다고 블룸버그는 관계자를 인용해 전했다.

자신의 추문과 내연녀의 간첩 스파이 의혹이 보도된 10월말 이후 젠슨 황은 모든 의혹을 부인하며 CEO 자리를 지키기 위해 분투했지만 현지시간 11일 밤(캘리포니아 현지시간 기준) 그의 항복 선언에는 아무런 조건도 달리지 않았다. 모든 것을 내려놓은 투항이었다.

사정을 잘 아는 한 관계자는 평소 자신감 넘치는 말투로 모든 상황을 이끌던 황의 모습은 온데간데 없었고, 그는 "아무래도 상관없어(whatever)", "난 신경 안 써(I don't care)"와 같은 단어들을 입에 올렸다고 전했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=로이터 뉴스핌]

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