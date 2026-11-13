李대통령 지지율 다시 30%대…2%p 하락해 39% [한국갤럽]

AI 핵심 요약beta
- 한국갤럽이 13일 이재명 대통령 지지율이 39%로 하락했다고 발표했다
- 이 대통령 긍정 평가는 전주보다 2%포인트 하락했고 부정 평가는 50%였다
- 더불어민주당 지지도는 39%로 상승했으며 국민의힘은 26%로 하락했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
민주당 39%·국민의힘 26%
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 하락해 30%대로 떨어졌다는 여론조사 결과가 13일 발표됐다.
한국갤럽이 지난 10~12일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 조사한 데일리 오피니언 682호(11월 2주차) 결과를 살펴보면, 이 대통령이 직무를 '잘하고 있다'는 응답은 39%로 전주보다 2%포인트(p) 하락했다.
'잘못하고 있다'는 응답은 전주와 같은 50%로 나타났다. 이에 따라 긍정·부정 평가 간 격차는 9%p에서 11%p로 상승했다. 의견 유보는 10%였다.
긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(19%)이 가장 많았다. 그 뒤를 '외교'(17%), '소통'(9%) 순으로 집계됐다. 부정 평가 이유는 '부동산 정책'(17%), '경제·민생'(15%), '도덕성 문제·본인 재판 회피'(12%), '국방·안보·대북'(7%) 순이었다.
정당 지지도는 더불어민주당이 3%p 오른 39%로 나타났고, 국민의힘이 2%p 내린 26%로 집계됐다. 양당 격차는 13%p로 2주 연속 오차범위 밖을 유지 중이다.
그 외에는 조국혁신당이 4%, 개혁신당은 3%, 진보당은 1%였고 무당층은 27%로 집계됐다.
이번 조사는 무작위로 추출한 무선전화 가상번호를 이용해 조사원 전화면접 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
pcjay@newspim.com