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젠슨 황 없는 엔비디아…삼성·SK '새 깐부'는 누구

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AI 핵심 요약

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  • 13일 엔비디아 이사회가 크레스를 임시 CEO로 선임하고 후임을 물색했다
  • 하스는 삼성전자, 벅은 SK하이닉스와 각각 인적·기술적 연결고리가 있다
  • CEO 교체에도 HBM 공급 구도는 유지되고 국내 기업 협상력은 커질 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성, 하스 Arm CEO와 인연…이재용 회장 두 차례 회동
SK, 유력 후보 이안 벅과 차세대 메모리·AI 기술 접점
'치맥 동맹' 사라져도 HBM 협력 지속…공급망 변화 제한적
창업주에서 전문경영인 체제로…삼성·SK 협상력 커지나

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사임으로 차기 CEO 후보들과 삼성전자·SK그룹의 인연에 관심이 쏠린다. 외부 후보인 르네 하스 Arm CEO는 이재용 삼성전자 회장과 두 차례 만난 인물이고, 내부 유력 후보인 이안 벅 엔비디아 부사장은 SK하이닉스와의 차세대 메모리·제조 인공지능(AI) 협력이 전문 분야와 맞닿아 있다. 지난해 '깐부 회동'으로 상징되는 황 전 CEO와 국내 총수들의 친분을 대신할 새 협력 관계가 만들어질지가 관건이다.

다만 새로운 CEO가 선임되더라도 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 공급 구도가 당장 바뀔 가능성은 낮다는 전망이 우세하다. 오히려 업계에서는 황 전 CEO에게 집중됐던 의사결정 권한이 분산되면서 국내 반도체 기업들의 협상력이 높아질 가능성에 주목하고 있다. 창업주 중심의 경영체제가 전문경영인 체제로 바뀌는 것 자체가 양사의 협력 관계에 새로운 변수가 될 수 있다는 분석이다.

13일 반도체 업계와 외신 등에 따르면 엔비디아 이사회는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임하고 정식 후임을 찾고 있다. 후보 명단은 공개되지 않았지만 예측시장 칼시에서는 벅 부사장이 30%대 후반으로 선두다. 크레스 임시 CEO(10%대 후반)와 하스 CEO(10% 안팎)가 뒤를 잇는다.

AI 인포그래픽. [사진=조민교 기자]

◆삼성엔 하스·로스, SK엔 벅…후보마다 다른 연결고리

삼성전자는 후보들과의 인적 관계가 두드러진다. 엔비디아 출신인 하스 CEO는 2022년 10월과 지난해 2월 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 함께 서초사옥을 찾아 이 회장을 만났고, 삼성 파운드리를 "훌륭한 파트너"라고 평가했다. 삼성전자 사장 출신 손영권 고문이 Arm 이사회에 참여하고 있고, 양사는 삼성 2나노 공정 기반 칩렛 개발 등에서 협력해 왔다.

조너선 로스 엔비디아 수석 소프트웨어 아키텍트도 삼성과 사업으로 얽혀 있다. 그가 창업한 AI 반도체 기업 그록은 삼성의 지분 투자를 받았고, 엔비디아에 흡수된 뒤에도 3세대 언어처리장치(LPU) '그록3'를 삼성 4나노 공정에서 생산한다.

리사 수 AMD CEO는 지난 3월 승지원에서 이 회장과 만찬을 했고, 팀 쿡 애플 이사회 의장은 2011년부터 이 회장과 교류해 왔다. 다만 수 CEO는 경쟁사 수장이고 쿡 의장은 실제 검토 여부가 확인되지 않아 선임 가능성은 불투명하다.

이재용 삼성전자 회장이 지난 18일 서울 이태원동 승지원에서 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 만찬에 앞서 술잔을 들고 기념 촬영하고 있다. [사진=삼성전자]

SK하이닉스는 인맥보다 기술 협력으로 연결돼 있다. 예측시장 선두인 벅 부사장은 2004년 입사해 AI 소프트웨어 플랫폼 '쿠다(CUDA)' 개발을 주도한 기술 전문가다. 최태원 SK그룹 회장이나 SK하이닉스 경영진과 만난 이력은 알려지지 않았지만, 그가 맡은 초대형 AI 인프라·고성능컴퓨팅(HPC) 사업이 SK하이닉스의 협력 분야와 겹친다. SK하이닉스는 지난 6월 엔비디아와 차세대 메모리 공동개발, AI를 활용한 반도체 설계·제조 혁신을 담은 장기 기술 파트너십을 맺었다. 외부 후보 중에서는 수 CEO가 지난 10월 방한 때 SK하이닉스 경영진을 만났다.

◆끊기는 '총수 채널'…"치맥은 없어도 연대는 그대로"

업계가 주목하는 변화는 황 전 CEO와 총수들이 직접 소통하던 채널이 사라진다는 점이다. 최 회장은 지난 3월 엔비디아 GTC에서 황 전 CEO와 SK하이닉스 부스를 함께 둘러봤고, 6월에는 서울에서 장기 파트너십을 나란히 발표했다. 업계는 엔비디아 차세대 플랫폼 '베라 루빈'용 HBM4 물량의 60~70%를 SK하이닉스가, 25~30%를 삼성전자가 맡은 것으로 추산한다. 삼성도 지난해 10월 '깐부 회동' 이후 HBM4 공급과 그록 칩 위탁생산으로 협력을 넓혀 왔다.

다만 후보들의 인맥이 공급계약을 좌우하기는 어렵다는 게 중론이다. 빈기범 명지대 경영학과 교수는 "거론되는 인물들은 저마다 연결고리가 하나씩은 있겠지만, HBM 공급사가 한정돼 있는 만큼 사적인 영역을 사업과 연결 지을 부분은 별로 없다"고 말했다. 한 반도체 업계 관계자도 "엔비디아는 한 인물이 아니라 시스템으로 돌아가는 회사인 만큼 사업적 영향은 크지 않을 것"이라고 했다. 황용식 세종대 경영학과 교수는 "예전처럼 치맥을 함께하는 사교적인 관계는 없겠지만 기업 간 연대는 변함없을 것"이라고 내다봤다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 오전 서울 종로구 SK 서린빌딩에서 엔비디아-SK 협력 관련 언론브리핑을 마친 뒤 취재진의 질문을 듣고 있다. 2026.06.08 yeawon2@newspim.com

◆창업주에서 전문경영인으로…달라지는 협상 구도

더 크게 바뀔 수 있는 것은 엔비디아의 의사결정 구조다. 30년 넘게 회사를 이끈 창업자와 달리 후임은 이사회가 선임하는 전문경영인이어서 경영진과 이사회의 역할이 커질 수 있다.

특히 황 전 CEO 한 사람에게 집중됐던 의사결정 권한이 분산되면서 최고경영자의 지시가 아래로 전달되는 기존의 하향식(톱다운) 경영 방식에도 변화가 생길 수 있다는 전망이 나온다. 빈 교수는 "젠슨 황은 창업주로서 기업에 대한 애착이 있고 지배력이 셌는데 이제 그런 부분은 사라질 것"이라면서도 "이사회가 이를 고려해 최대한 문제없이 경영할 수 있는 인물을 뽑을 것으로 보이고, 현재의 톱다운 방식에도 변화가 있을 수 있다"고 짚었다. 황용식 교수도 "외부에서 몰랐던 엔비디아만의 고질적인 문제가 이번 일로 표면에 드러난 것"이라며 "이번 일을 계기로 그런 부분을 더 쇄신할 것으로 보고, 그것이 AX(AI 전환) 시대에도 더 맞는 방향"이라고 말했다.

이런 변화가 삼성전자와 SK하이닉스의 협상력을 높일 수 있다는 분석도 나온다. 그동안은 총수가 직접 나서도 엔비디아를 세계 최대 AI 반도체 기업으로 키운 창업자를 상대해야 했지만, 앞으로는 전문경영인이 협상 상대가 되기 때문이다. 업계 한 관계자는 "엔비디아는 젠슨 황이 일으킨 회사이고 그가 곧 회사였다"며 "창업주를 만나는 것과 전문경영인을 만나는 것은 무게감이 다르다"고 말했다. 이어 "후임이 누구냐의 문제가 아니라 전문경영인 체제가 된다는 것 자체가 변화"라며 "공급사 입장에서는 발언력이 커질 수 있다"고 덧붙였다.

미·중 기술 패권 경쟁 속에서 한국 반도체 기업의 전략적 가치가 높아질 수 있다는 관측도 제기된다. 황용식 세종대 경영학과 교수는 "이번 일은 표면적으로는 불륜이지만 직접적인 원인은 중국의 개입"이라며 "오히려 반중국 동맹에서 한국의 영향력이 더 커질 수 있다"고 말했다.

mkyo@newspim.com

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젠슨 황 스캔들 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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