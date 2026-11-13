젠슨 황 없는 엔비디아…삼성·SK '새 깐부'는 누구

삼성, 하스 Arm CEO와 인연…이재용 회장 두 차례 회동

SK, 유력 후보 이안 벅과 차세대 메모리·AI 기술 접점

'치맥 동맹' 사라져도 HBM 협력 지속…공급망 변화 제한적

창업주에서 전문경영인 체제로…삼성·SK 협상력 커지나

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사임으로 차기 CEO 후보들과 삼성전자·SK그룹의 인연에 관심이 쏠린다. 외부 후보인 르네 하스 Arm CEO는 이재용 삼성전자 회장과 두 차례 만난 인물이고, 내부 유력 후보인 이안 벅 엔비디아 부사장은 SK하이닉스와의 차세대 메모리·제조 인공지능(AI) 협력이 전문 분야와 맞닿아 있다. 지난해 '깐부 회동'으로 상징되는 황 전 CEO와 국내 총수들의 친분을 대신할 새 협력 관계가 만들어질지가 관건이다.

다만 새로운 CEO가 선임되더라도 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 공급 구도가 당장 바뀔 가능성은 낮다는 전망이 우세하다. 오히려 업계에서는 황 전 CEO에게 집중됐던 의사결정 권한이 분산되면서 국내 반도체 기업들의 협상력이 높아질 가능성에 주목하고 있다. 창업주 중심의 경영체제가 전문경영인 체제로 바뀌는 것 자체가 양사의 협력 관계에 새로운 변수가 될 수 있다는 분석이다.

13일 반도체 업계와 외신 등에 따르면 엔비디아 이사회는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임하고 정식 후임을 찾고 있다. 후보 명단은 공개되지 않았지만 예측시장 칼시에서는 벅 부사장이 30%대 후반으로 선두다. 크레스 임시 CEO(10%대 후반)와 하스 CEO(10% 안팎)가 뒤를 잇는다.

AI 인포그래픽. [사진=조민교 기자]

◆삼성엔 하스·로스, SK엔 벅…후보마다 다른 연결고리

삼성전자는 후보들과의 인적 관계가 두드러진다. 엔비디아 출신인 하스 CEO는 2022년 10월과 지난해 2월 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 함께 서초사옥을 찾아 이 회장을 만났고, 삼성 파운드리를 "훌륭한 파트너"라고 평가했다. 삼성전자 사장 출신 손영권 고문이 Arm 이사회에 참여하고 있고, 양사는 삼성 2나노 공정 기반 칩렛 개발 등에서 협력해 왔다.

조너선 로스 엔비디아 수석 소프트웨어 아키텍트도 삼성과 사업으로 얽혀 있다. 그가 창업한 AI 반도체 기업 그록은 삼성의 지분 투자를 받았고, 엔비디아에 흡수된 뒤에도 3세대 언어처리장치(LPU) '그록3'를 삼성 4나노 공정에서 생산한다.

리사 수 AMD CEO는 지난 3월 승지원에서 이 회장과 만찬을 했고, 팀 쿡 애플 이사회 의장은 2011년부터 이 회장과 교류해 왔다. 다만 수 CEO는 경쟁사 수장이고 쿡 의장은 실제 검토 여부가 확인되지 않아 선임 가능성은 불투명하다.

이재용 삼성전자 회장이 지난 18일 서울 이태원동 승지원에서 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 만찬에 앞서 술잔을 들고 기념 촬영하고 있다. [사진=삼성전자]

SK하이닉스는 인맥보다 기술 협력으로 연결돼 있다. 예측시장 선두인 벅 부사장은 2004년 입사해 AI 소프트웨어 플랫폼 '쿠다(CUDA)' 개발을 주도한 기술 전문가다. 최태원 SK그룹 회장이나 SK하이닉스 경영진과 만난 이력은 알려지지 않았지만, 그가 맡은 초대형 AI 인프라·고성능컴퓨팅(HPC) 사업이 SK하이닉스의 협력 분야와 겹친다. SK하이닉스는 지난 6월 엔비디아와 차세대 메모리 공동개발, AI를 활용한 반도체 설계·제조 혁신을 담은 장기 기술 파트너십을 맺었다. 외부 후보 중에서는 수 CEO가 지난 10월 방한 때 SK하이닉스 경영진을 만났다.

◆끊기는 '총수 채널'…"치맥은 없어도 연대는 그대로"

업계가 주목하는 변화는 황 전 CEO와 총수들이 직접 소통하던 채널이 사라진다는 점이다. 최 회장은 지난 3월 엔비디아 GTC에서 황 전 CEO와 SK하이닉스 부스를 함께 둘러봤고, 6월에는 서울에서 장기 파트너십을 나란히 발표했다. 업계는 엔비디아 차세대 플랫폼 '베라 루빈'용 HBM4 물량의 60~70%를 SK하이닉스가, 25~30%를 삼성전자가 맡은 것으로 추산한다. 삼성도 지난해 10월 '깐부 회동' 이후 HBM4 공급과 그록 칩 위탁생산으로 협력을 넓혀 왔다.

다만 후보들의 인맥이 공급계약을 좌우하기는 어렵다는 게 중론이다. 빈기범 명지대 경영학과 교수는 "거론되는 인물들은 저마다 연결고리가 하나씩은 있겠지만, HBM 공급사가 한정돼 있는 만큼 사적인 영역을 사업과 연결 지을 부분은 별로 없다"고 말했다. 한 반도체 업계 관계자도 "엔비디아는 한 인물이 아니라 시스템으로 돌아가는 회사인 만큼 사업적 영향은 크지 않을 것"이라고 했다. 황용식 세종대 경영학과 교수는 "예전처럼 치맥을 함께하는 사교적인 관계는 없겠지만 기업 간 연대는 변함없을 것"이라고 내다봤다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 오전 서울 종로구 SK 서린빌딩에서 엔비디아-SK 협력 관련 언론브리핑을 마친 뒤 취재진의 질문을 듣고 있다. 2026.06.08 yeawon2@newspim.com

◆창업주에서 전문경영인으로…달라지는 협상 구도

더 크게 바뀔 수 있는 것은 엔비디아의 의사결정 구조다. 30년 넘게 회사를 이끈 창업자와 달리 후임은 이사회가 선임하는 전문경영인이어서 경영진과 이사회의 역할이 커질 수 있다.

특히 황 전 CEO 한 사람에게 집중됐던 의사결정 권한이 분산되면서 최고경영자의 지시가 아래로 전달되는 기존의 하향식(톱다운) 경영 방식에도 변화가 생길 수 있다는 전망이 나온다. 빈 교수는 "젠슨 황은 창업주로서 기업에 대한 애착이 있고 지배력이 셌는데 이제 그런 부분은 사라질 것"이라면서도 "이사회가 이를 고려해 최대한 문제없이 경영할 수 있는 인물을 뽑을 것으로 보이고, 현재의 톱다운 방식에도 변화가 있을 수 있다"고 짚었다. 황용식 교수도 "외부에서 몰랐던 엔비디아만의 고질적인 문제가 이번 일로 표면에 드러난 것"이라며 "이번 일을 계기로 그런 부분을 더 쇄신할 것으로 보고, 그것이 AX(AI 전환) 시대에도 더 맞는 방향"이라고 말했다.

이런 변화가 삼성전자와 SK하이닉스의 협상력을 높일 수 있다는 분석도 나온다. 그동안은 총수가 직접 나서도 엔비디아를 세계 최대 AI 반도체 기업으로 키운 창업자를 상대해야 했지만, 앞으로는 전문경영인이 협상 상대가 되기 때문이다. 업계 한 관계자는 "엔비디아는 젠슨 황이 일으킨 회사이고 그가 곧 회사였다"며 "창업주를 만나는 것과 전문경영인을 만나는 것은 무게감이 다르다"고 말했다. 이어 "후임이 누구냐의 문제가 아니라 전문경영인 체제가 된다는 것 자체가 변화"라며 "공급사 입장에서는 발언력이 커질 수 있다"고 덧붙였다.

미·중 기술 패권 경쟁 속에서 한국 반도체 기업의 전략적 가치가 높아질 수 있다는 관측도 제기된다. 황용식 세종대 경영학과 교수는 "이번 일은 표면적으로는 불륜이지만 직접적인 원인은 중국의 개입"이라며 "오히려 반중국 동맹에서 한국의 영향력이 더 커질 수 있다"고 말했다.

mkyo@newspim.com