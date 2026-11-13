김포 스쿨존서 초등학생 SUV에 치여 숨져…40대 운전자 체포

AI 핵심 요약beta
- 경찰은 13일 김포 스쿨존에서 초등학생 사망사고 운전자를 체포했다
- 40대 운전자는 우회전 중 보행자 신호 횡단보도의 7세 아동을 치었다
- 경찰은 신호 위반과 전방주시 의무 위반 여부를 조사하며 영장을 신청할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[김포=뉴스핌] 홍재경 기자 =경기 김포에서 어린이보호구역(스쿨존) 내 횡단보도를 건너던 초등학생이 스포츠유틸리티차(SUV)에 치여 숨지는 사고가 발생했다.
경찰은 40대 운전자를 체포해 사고 경위를 조사하고 있다.
김포경찰서는 특정범죄가중처벌법상 어린이보호구역 치사 혐의로 40대 A씨를 체포해 조사하고 있다고 13일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 3시 26분쯤 김포시 걸포동 스쿨존에서 SUV로 초등학생 B(7)군을 치어 숨지게 한 혐의를 받고 있다.
A씨는 우회전하다가 보행자 신호에 횡단보도를 건너던 B군을 친 것으로 조사됐다.
B군은 학교 수업을 마치고 가던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다.
A씨는 경찰 조사에서 "(B군을) 제대로 보지 못했다"는 내용으로 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨가 횡단보도 앞에서 신호를 위반한 채 정차하지 않은 데다 전방주시 의무를 이행하지 않은 것으로 보고 구체적인 경위를 조사하고 있다.
경찰 관계자는 "추가 조사를 거쳐 A씨의 구속영장을 신청할 예정"이라고 말했다.
hjk01@newspim.com