씨티씨바이오, 3분기 누적 영업익 125억·전년比 182%↑

AI 핵심 요약beta
- 씨티씨바이오는 13일 3분기 누적 영업이익이 125억원으로 증가했다고 밝혔다.
- 별도 매출은 901억원, 순이익은 67억원으로 각각 전년 대비 늘었다.
- 고부가 제품과 해외시장 확대를 통해 성장 기반 강화에 나선다고 설명했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오 전문기업 씨티씨바이오는 올해 3분기 누적 별도 기준 영업이익이 125억원으로 전년 동기 대비 181.97% 증가했다고 13일 밝혔다. 고부가가치 제품 판매 확대와 비용 효율화에 힘입어 수익성이 크게 개선됐다.
같은 기간 매출액은 901억원으로 전년 동기 대비 4.07% 증가했으며, 당기순이익은 67억원으로 81.27% 늘었다. 영업이익률은 지난해 같은 기간 5.1%에서 올해 13.8%로 8.7%포인트 상승했다.
연결 기준 누적 매출액은 994억원으로 전년 동기 대비 7.84% 증가했다. 영업이익은 115억원으로 143.11% 늘었으며, 당기순이익은 78억원으로 262.73% 증가했다. 연결 영업이익률도 지난해 5.1%에서 올해 11.6%로 높아졌다.
회사 측은 고부가가치 제품 판매 확대와 비용 효율화가 수익성 개선에 기여했다고 설명했다. 동물약품과 인체의약품, 원료사업 등 주요 사업 부문에서 흑자 기조를 유지한 가운데 자체 개발 제품 비중 확대와 거래처 다변화, 생산성 향상 등이 실적 개선에 영향을 미쳤다는 설명이다.
해외 시장 확대도 추진하고 있다. 씨티씨바이오는 주요 국제 박람회 참가와 신규 수출국 진입, 현지 거래처 발굴 등을 통해 수출 기반을 확대하고 매출처 다변화에 나서고 있다.
씨티씨바이오 관계자는 "체질 개선과 사업 구조 혁신을 통해 견조한 성과를 지속적으로 거두고 있다"며 "4분기에도 고부가가치 제품 판매와 해외 시장 확대에 집중해 중장기 성장 기반을 공고히 할 것"이라고 밝혔다.
한편 씨티씨바이오는 최근 조루증 복합치료제 '원투정'의 임상 3상 결과를 SCIE급 국제학술지 '월드 저널 오브 멘스 헬스(World Journal of Men's Health)'에 게재했다. 회사 측은 임상시험을 통해 원투정의 유효성과 안전성을 확인했으며, 이를 바탕으로 해외 파트너사와의 협력을 확대하고 글로벌 시장 진출을 추진할 계획이다.
nylee54@newspim.com