중부발전, 현대그린푸드와 '달달발전소' 추진…지역기업 디저트 판로 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국중부발전은 12일 현대그린푸드와 보령·서천 특산물 디저트 판로 확대 협약을 체결했다.
- 중부발전은 우유창고와 고수록식품의 제품 개발부터 시제품 검증까지 지원한다.
- 제품은 내년 1월 온라인 판매를 시작하며 현대그린푸드가 전국 유통을 맡는다.
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보령·서천 특산물 활용 디저트 개발
판매 수익 일부 지역기업 환원 추진
내년 1월 온라인 출시…유통망 활용
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국중부발전(사장 이영조)이 현대그린푸드와 손잡고 보령·서천 지역 특산물로 만든 디저트의 전국 판로 확대에 나선다.
중부발전은 지난 12일 서울 동반성장위원회에서 동반성장위원회, 현대그린푸드, 보령·서천 지역 중소기업 2개사와 '달달 발전소 프로젝트 : 보령·서천 편' 상생협약을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 사업은 '충남지역 동반성장협의체'의 협력과제로, 석탄화력발전의 단계적 폐지에 대응해 발전소 소재 지역의 경제를 활성화하기 위해 마련됐다. 중부발전은 판매 수익 일부를 지역기업에 환원해 지속적인 소득 창출로 이어지는 구조를 구축할 계획이다.
먼저 중부발전은 지역기업 발굴부터 시제품 검증까지 사업 전 과정을 지원한다. 임직원 제안과 서류·현장방문 평가를 거쳐 보령의 '우유창고'와 서천의 '고수록식품'을 참여 기업으로 선정했다.
상생협력기금도 출연해 각각의 사업을 뒷받침한다. 제품 개발 이후에는 전국 사업소 구내식당에서 임직원 시식회를 열고 의견을 수렴해 제품 완성도를 높일 예정이다.
제품은 각각 지역에서 생산되는 형태이며, 모두 온라인 판매 형식으로 진행된다. 보령 천북면에서 목장을 운영하는 우유창고는 직접 생산한 유기농 우유를 활용해 '유기농 우유 쿠키 선물세트' 2종을 개발한다. 한산모시와 서천쌀을 활용해 온 고수록식품은 '초코 입은 호떡찰떡'을 선보인다.
현대그린푸드는 제품 양산과 전국 온·오프라인 유통을 담당한다. 판매액 일부는 참여 기업에 로열티로 지급한다. 동반성장위원회는 협력과제의 총괄 조율과 성과 확산을 지원한다.
해당 제품들은 내년 1월 온라인 판매를 시작으로 정식 출시될 예정이다. 이날 협약식에서는 초콜릿 지붕과 굴뚝 연기를 형상화한 '달달 발전소' 사업 브랜드도 처음 공개됐다. '지역의 달콤한 내일을 만들다'라는 의미를 담았다.
이영조 중부발전 사장은 "지역 특산물 디저트가 전국에서 사랑받고 그 수익이 지원 종료 후에도 지역으로 돌아오는 선순환 구조를 정착시키고, 보령과 서천에서 시작한 이 모델을 타 발전소 소재 지역으로도 넓혀 나가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com