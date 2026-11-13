시공사 교체에도 체코원전 '이상무'…한수원, 내년 4월 건설허가 신청

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9일~12일 체코 발주사와 합동점검

한수원 "주요 일정 계획대로 추진"

체코 발주사 "계획대로 진행 확인"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 시공사를 교체하는 변수에도 불구하고 체코 원전사업 전체 일정은 당초 계획대로 추진될 전망이다.

한국수력원자력(사장 김회천)은 지난 9일부터 12일까지 서울 한수원 방사선보건원에서 체코 발주사(EDU II)와 합동 점검회의를 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 회의에는 한국을 방문한 페트르 자보드스키 EDU II 사장을 비롯한 발주사 관계자 30여 명과 팀코리아 관계자 70여 명이 참석해 사업공정, 사업관리, 인허가, 설계 등 주요 분야별 이행 현황을 점검했다.

한국수력원자력이 지난 9일부터 12일까지 서울 한수원 방사선보건원에서 체코 발주사(EDU II)와 합동 점검회의를 개최하고 주요 현안을 점검하고 있다. [사진=한국수력원자력] 2026.11.13 dream@newspim.com

양측은 이번 회의에서 2027년 4월 건설허가 신청, 2029년 11월 착공 등 주요 사업 일정이 계획대로 추진되고 있음을 확인했다.

아울러 원전 운전인력 양성 및 교육훈련 계획을 점검하고, 체코 현지 기업의 사업 참여 확대 방안에 대해서도 의견을 나눴다.

한수원은 그동안 현지 기업의 사업 참여 기회를 확대하기 위한 다양한 협력 활동을 지속해왔다. 지난 9월과 10월에는 프라하에서 각각 보조기기 공급자설명회와 한-체 기업 간 파트너링 행사를 개최해 양국 산업계의 협력 기반을 확대한 바 있다.

보조기기 분야는 올해 말 첫 입찰을 시작으로 약 200개 품목에 대해 2030년까지 순차적으로 입찰을 진행할 예정이다. 냉각탑 건설은 지난달 입찰을 시작해 현지시간 11월 18일부터 19일까지 체코 현지에서 설명회를 개최할 예정이며, 2027년 상반기 계약 체결을 목표로 하고 있다.

한국수력원자력이 지난 9일부터 12일까지 서울 한수원 방사선보건원에서 체코 발주사(EDU II)와 합동 점검회의를 개최하고 기념사진을 찍고 있다. [사진=한국수력원자력] 2026.11.13 dream@newspim.com

최일경 한수원 사업총괄부사장은 "체코 인허가 신청에 필요한 설계 및 기술문서 작성 등 주요 업무를 원활히 진행하고 있다"며 "앞으로도 발주사와 긴밀히 협력해 시공 분야를 포함한 사업 전반을 체계적으로 추진하고, 전체 사업이 계획된 일정에 맞춰 진행되도록 철저히 관리하겠다"고 밝혔다.

페트르 자보드스키 EDU II 사장은 "이번 회의를 통해 두코바니 원전사업이 계획대로 순조롭게 진행되고 있음을 다시 한번 확인했다"며 "팀코리아의 사업 수행 역량과 양측의 긴밀한 협력을 바탕으로 늦어도 2027년 4월까지는 건설허가 신청을 비롯한 주요 사업 마일스톤을 성공적으로 이행할 수 있을 것이라 확신한다"고 말했다.

두코바니 원전사업은 체코 두코바니 지역에 1000메가와트(MW)급 한국형 원전 APR1000 2기를 건설하는 대규모 프로젝트다. 한수원은 앞서 2025년 6월 체코 발주사와 최종 계약을 체결한 바 있다.

[프라하=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 체코 프라하 남동쪽 약 200km 떨어진 트르제비치 두코바니 지역에 위치한 두코바니원전 3,4호기 냉각탑이 웅장한 모습으로 우뚝 서 있다. 2025.05.06 dream@newspim.com

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