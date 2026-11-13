정부 "서울 주택시장 가격 상승세 둔화…인허가 33% 증가"

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13일 정부서울청사서 3차 주택공급 정례브리핑

"강남·서초 14주 연속 집값 하락…성동·강동도↓"

목돈 없이 입주하는 고양창릉 공공분양주택 공급

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김진 국무조정실 경제조정실장은 13일 "서울 주택시장은 가격 상승세가 둔화되고 매물이 증가하는 등 시장 하향 안정 지표가 확대되고 있다"고 강조했다.

김 실장은 이날 정부서울청사에서 최근 주택시장 동향과 내년 1분기까지 서울·수도권 입주·분양 물량 등과 관련된 제3차 주택공급 정례브리핑을 열었다.

김 실장은 "서울 집값 상승폭은 올해 여름 이후 둔화되고 있다"며 "특히 강남구와 서초구의 집값은 14주 연속 하락하고 있고, 금주는 성동구와 강동구도 하락을 기록했다"고 밝혔다.

그러면서 "그간 평년(2021~2025년 평균)보다 높은 수준을 기록하던 서울 아파트 매매거래량도 올해 5월부터 감소 중으로, 9월 거래량은 평년 수준을 하회하고 있다"고 했다.

[자료=국무조정실]

김 실장은 "11월 11일 기준으로, 서울 매매 매물도 8만건을 넘어서며 올해 초보다 40% 이상 증가해 연중 최고치를 기록했다"며 "전세 매물건수와 월세 매물건수도 3주간(10월 21일 대비) 각각 5.0%, 10.6%가 늘어, 매매와 전월세를 합한 물량이 12만3000건을 넘어섰다"고 설명했다.

주택 인허가 및 착공 물량이 늘어났다는 발표도 나왔다. 김 실장은 "올해 1월부터 9월까지 서울에서 집을 짓겠다고 인허가를 받은 물량은 작년 동기 대비 33% 늘었다"며 "특히 아파트 인허가 건수는 3만8000건으로, 최근 10년 평균 인허가 건수의 1.5배다. 같은 기간 주택 착공 건수는 2만2000건으로, 작년보다 36% 늘어난 수치"라고 말했다.

김 실장은 수도권 입주 및 분양 계획에 대해서는 "수도권에서 11월부터 연말까지 약 1만6000호, 내년 1분기에는 약 2만8000호 등 앞으로 넉 달여 동안 4만호가 넘는 새 집에 입주가 예정되어 있다"고 소개했다.

아울러 "내년 1분기에는 서울에서만 약 6000호가 입주할 예정이며, 이 가운데 마포·서초·용산 지역의 입주 물량도 약 4천호 예정돼 있다"며 "특히 수도권 1분기 입주 물량의 절반 이상은 1000세대가 넘는 대단지로, 입주와 함께 전월세 매물도 함께 나오는 만큼 주변 전월세 시장 안정에도 도움이 될 것"이라고 했다.

이어 "지난 10월 서울 고덕강일 1305호를 포함해 1만6000호의 분양이 이뤄졌다. 이달부터 연말까지 약 1만1000호가 추가로 분양될 예정이며, 고양창릉·남양주왕숙 등 3기 신도시 분양도 본격화된다"고 했다.

[자료=국무조정실]

이날 정부는 8·13 주택 신속공급 대책에 포함된 145건의 제도개선 과제 중 65건을 완료했고, 나머지 80건도 계획에 따라 추진하고 있다고 밝혔다.

주택 실수요자들이 목돈이 없어도 집을 마련할 수 있도록 초기 자금 부담을 낮춘 새로운 공공분양주택도 공급한다.

오는 12월 고양창릉에서 지분적립형 공공분양주택 284호를 공급해 입주 시 분양가의 25%만 납부하고 나머지 지분은 20년에 걸쳐 나누어 내도록 한다는 계획이다.

LH는 남양주왕숙 등 총 10개 블록 약 9000호 규모 민간참여 공공주택사업 공모를 하반기 시행할 계획이다. 김 실장은 "금일 민간참여방식으로 민간사업자를 선정하기 위해 6개 블록 5782호, 약 1조6000억원 규모의 공모를 시행했다"며 "연말까지 위례업무 등 4개 블록 약 3000호, 약 9000억원 규모의 공모를 추가 시행할 예정"이라고 했다.

정부는 다음 달부터 주택공급 디지털 상황판을 공개하고 주택공급 통합 지원센터를 본격 운영할 계획이다.

김 실장은 "앞으로도 주택공급의 속도를 높이는 동시에 교통여건과 주거의 질까지 함께 챙겨 국민이 체감할 수 있는 실질적인 공급 성과를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com