트럼프 장남, 美 예측시장 '칼시' 고문 계약 종료

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 예측시장 플랫폼 '칼시(Kalshi)'가 도널드 트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어와의 전략 고문 계약을 종료했다.

트럼프 주니어 측이 경쟁사에 거액을 투자해 이해상충 논란이 불거진 데다, 중간선거에서 상·하원을 모두 장악한 민주당이 내년 트럼프 일가의 사업 관계에 대한 전방위 조사를 예고한 가운데 나온 조치다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어가 지난 2일(현지시간) 미국 뉴욕 그리피스 공항에서 열린 선거 유세에 참석한 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

12일(현지시간) 로이터통신은 칼시 대변인을 인용해, 트럼프 주니어의 벤처캐피털(VC) 회사인 '1789 캐피털'이 최대 경쟁사인 '폴리마켓' 지분을 늘리면서 칼시가 트럼프 주니어와의 고문 계약을 종료했다고 보도했다.

이번 계약 종료는 민주당이 지난 중간선거에서 미 의회 상·하원을 모두 휩쓸며 내년에 트럼프 일가와 연계된 기업들에 대한 감시 강화가 예상되는 시점에 이뤄졌다. 민주당은 내년 새 회기가 시작되면 의회 조사권을 발동해 트럼프 대통령 일가의 사업적 유착 관계를 파헤치겠다고 공언한 상태다.

칼시는 지난해 1월 트럼프 주니어를 '전략 고문'으로 영입했다. 당시 파이낸셜타임스(FT)는 트럼프 주니어가 보수 명목으로 당시 30만 달러 가치의 칼시 지분을 받았다고 보도한 바 있다.

칼시 대변인은 "올여름 트럼프 주니어의 회사가 경쟁사에 대규모 투자를 단행한 이후 상호 합의하에 고문직을 종료하기로 했다"며 "더 많은 고객에게 칼시를 알리는 데 기여해 준 그에게 감사한다"고 밝혔다. 이어 1789 캐피털이 폴리마켓의 최근 투자 라운드를 주도한 지난 8월부터 계약 종료 논의가 시작됐다고 덧붙였다.

칼시 측은 이번 결정에 정치적 고려는 전혀 없었다고 선을 그었다. 그러나 사안에 정통한 복수의 소식통은 민주당의 선거 압승이 불러올 파장을 두고 회사 내부에서 우려가 제기됐었다고 전했다. 대통령의 아들을 고문으로 계속 둘 경우 미 의회의 집중 조사 대상이 될 수 있다는 걱정 때문이었다는 설명이다.

예측시장은 2024년 미 대선 당시 기존 여론조사와 달리 트럼프 대통령의 승리를 정확히 예측하면서 주목받기 시작했다. 정치자금 기록 등에 따르면 칼시와 폴리마켓 양사 모두 올해 민주·공화 양당에 거액의 정치후원금을 기부했다.

하지만 내년부터 예측시장 업계는 미 의회의 한층 거센 규제와 조사 압박에 직면할 전망이다. 내년에 차기 상원 은행위원장으로 유력시 되는 엘리자베스 워런 은행위 민주당 간사(민주·매사추세츠)는 예측시장 내 내부자 거래를 단속하겠다고 벼르고 있으며, 올해 3월 민주당 소속 크리스 머피 상원의원과 그레그 카살 하원의원은 군사 작전 등 민감한 정부 활동에 대한 예측시장 베팅을 금지하는 법안을 발의했다.

wonjc6@newspim.com