서울 아파트 토지거래허가신청 두달째 늘어…아파트값 강남↓ 한강벨트↑

8·3 세제 개편안 이후 강남3구·용산구 아파트 토지거래허가 신청 증가





[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 8·3 세제 개편안 발표 이후 서울 아파트 토지거래허가 신청건수가 2개월 연속 증가했다. 특히 고가 아파트 밀집지역인 강남3구와 용산구의 토허 거래 신청이 늘었으며 이들 지역은 가격 하락폭도 크게 나타났다. 반면 한강벨트 지역은 토허신청은 소폭 늘었으며 가격 상승폭은 확대되는 양극화 모습을 보이고 있다.

13일 서울시에 따르면 지난 10월 서울 아파트 토지거래허가 신규 신청 건수는 3947건으로 집계됐다. 10월 건수는 9월 3649건 보다 298건(8.2%) 늘어 2개월 연속 증가했다. 다만 올해 신청이 가장 많았던 4월 8886건과 비교하면 44.4% 수준이다.

토허 신청은 4월 정점을 기록한 뒤 8월까지 4개월 연속 줄었으며, 9월부터 다시 증가하고 있다. 다만 9월 24.2%였던 직전 월 대비 신청 증가율이 10월에는 8.2%로 낮아졌다.

[자료=서울시]

10월 처리 건수는 3945건이다. 지난해 10월 20일부터 올해 10월 말까지 누적 신청 건수는 총 6만3447건이며 이 중 6만2014건(97.7%)이 처리됐다.

10월 토허 신청은 4개 권역 모두 9월보다 증가했고 강남3구·용산구가 증가율이 가장 높았다. 강북권은 신청 건수가 가장 많았으나 전체 신청에서 차지하는 비중은 2개월 연속 낮아졌다.

강남3구·용산구는 9월 530건에서 639건으로 109건(20.6%) 늘었다. 한강벨트는 784건에서 860건으로 9.7%, 서남권은 708건에서 775건으로 9.5% 증가했다. 강북권은 1627건에서 1673건으로 2.8% 늘었다. 권역별 신청 비중은 강북권 42.4%, 한강벨트 21.8%, 서남권 19.6%, 강남3구·용산구 16.2% 순이었다.

10월 세입자 있는 주택에 대한 '실거주 의무 유예 신청'은 195건으로, 전체 토허 신청 3947건의 4.9%를 차지했다. 직전 월 193건보다 2건(1.0%) 늘었으나, 전체 신청 증가 폭이 더 커 유예 신청 비중은 5.3%에서 4.9%로 0.4%포인트(p) 낮아졌다.

권역별 유예 신청은 강북권 68건, 한강벨트 57건, 강남3구·용산구 44건, 서남권 4개구 26건 순이다. 6~10월 누적 유예 신청은 1000건으로, 같은 기간 전체 신청 2만398건의 4.9%다. 월별 유예 신청 비중은 5% 안팎을 유지하고 있으며 다주택자 양도소득세 중과 유예 시 신청기간인 올해 2월 27일부터 5월 9일까지 기록한 21.7%보다 낮은 수준이다.

10월 접수된 서울 전체 토지거래허가 신청가격은 9월 대비 0.50% 상승했다. 권역별로는 강남3구·용산구의 가격 하락세가 전월에 이어 지속된 반면, 한강벨트는 상승폭이 확대되고 강북권·서남권 등 외곽지역은 상승폭이 둔화됐다.

[자료=서울시]

강남3구·용산구는 0.92% 떨어져 9월 기록한 0.41%보다 하락폭이 확대됐다. 한강벨트 7개구는 입지·신축 선호에 따른 일부 단지의 상승 거래로 1.04% 상승하며 상승폭이 확대됐다. 강북권 10개구와 서남권 4개구는 직전 월 대비 각각 0.52%, 0.89% 올라 상승폭이 둔화됐다.

donglee@newspim.com