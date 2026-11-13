[특징주] 李대통령 코스닥 활성화 강조에 1347개 종목 상승↑

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 13일 코스닥 제도 개선과 투자 기반 확충을 강조했다
- 코스닥지수는 외국인과 기관 매수세에 힘입어 3.78% 상승했다
- 상승 종목은 1347개로 시장 전반에 상승세가 확산했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
외국인·기관 동반 매수에 720선 돌파
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이재명 대통령이 코스닥 시장의 제도 개선과 투자 기반 확충을 강조하면서 13일 코스닥지수가 3% 넘게 상승하고 있다.
외국인과 기관의 동반 매수세가 유입된 가운데 코스닥 상장 종목 1347개가 오르는 등 상승세가 시장 전반으로 확산하는 모습이다.
한국거래소에 따르면, 이날 오전 10시31분 기준 코스닥지수는 전 거래일 대비 26.34포인트(3.78%) 오른 722.87을 기록하고 있다. 지수는 장중 725.81까지 상승하며 720선을 넘어섰다.
수급도 개선되고 있다. 외국인은 509억원, 기관은 931억원을 각각 순매수하고 있다. 반면 개인은 1399억원을 순매도 중이다. 프로그램 매매에서는 차익거래 207억원과 비차익거래 562억원을 합쳐 769억원의 순매수가 나타났다.
상승 종목은 1347개로 하락 종목 331개의 4배를 웃돌았다. 보합은 71개 종목이며 상한가를 기록한 종목도 4개에 달한다.
시가총액 상위 종목도 일제히 오르고 있다. 레인보우로보틱스가 13.46% 급등한 가운데 ▲로보티즈 6.88% ▲심텍 6.05% ▲주성엔지니어링 5.70% ▲에코프로비엠 5.23% ▲에코프로 3.73% ▲삼천당제약 3.35% 등이 상승하고 있다.
이날 코스닥 시장의 상승세는 이 대통령의 시장 활성화 발언과 맞물린 것으로 풀이된다.
이 대통령은 이날 오전 서울 여의도에서 열린 '자본시장 정책 간담회''에서 코스닥의 상장폐지 요건을 엄격하게 적용하고 혁신기업 보호를 강화해야 한다고 강조했다.
특히 성장 가능성이 높은 기업의 시장 진입을 지원하는 동시에 부실기업은 신속하게 퇴출하는 방향으로 제도를 개선해야 한다는 입장을 밝혔다.
plum@newspim.com