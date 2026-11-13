정부 "'견조한 성장세' 이어져…수출 호조에도 민생 부담 여전"

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10월 수출 93.7% 급증, 9월 설비투자 5.3% 증가

3분기 민간소비 0.2% 감소…청년 취업자 19만6000명 줄어

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 정부가 최근 한국 경제에 대해 수출과 투자 호조를 바탕으로 '견조한 성장세'가 이어지고 있다고 평가했다. 다만 고유가에 따른 물가 상승 압력과 취약계층의 어려운 고용 여건 등 민생 부담에 대한 우려는 여전하다고 진단했다.

재정경제부는 13일 발표한 '2026년 11월 최근 경제동향(그린북)'에서 "최근 우리 경제는 수출이 큰 폭 증가하고 투자 증가세가 확대되는 가운데, 소비는 완만하게 개선되는 등 견조한 성장세가 이어지는 모습"이라고 밝혔다.

지난 10월 그린북에서 사용한 '견조한 경기회복 흐름'이라는 표현을 '견조한 성장세'로 바꾼 것이다. 수출과 투자 증가세가 확대되고 있다는 점을 강조하면서도 소비에 대해서는 완만한 개선이라는 평가를 유지했다.

다만 정부는 중동전쟁에 따른 불확실성이 지속되는 가운데 고유가에 따른 물가 상승 압력과 취약계층 및 취약부문의 어려운 고용 여건이 민생 부담으로 작용할 수 있다고 우려했다.

물가 추이.

◆ 반도체가 끌어올린 생산·투자 동반 반등…소비 개선은 완만

정부가 견조한 성장세를 진단한 배경에는 반도체를 중심으로 한 수출 호조와 생산, 투자 지표의 개선이 자리하고 있다.

10월 수출은 1152억8000만달러로 전년 동월 대비 93.7% 증가했다. 일평균 수출액도 52억4000만달러로 76.1% 늘었다. 품목별로는 반도체 수출이 259%, 컴퓨터가 497%, 화장품이 58% 증가하며 전체 수출 증가세를 이끌었다.

9월 전산업생산은 전월보다 3.0% 증가했다. 광공업생산이 9.0%, 건설업생산이 5.8%, 서비스업생산이 0.5% 늘었다. 광공업 가운데 자동차와 반도체 생산은 각각 39.9%, 19.2% 증가했다.

투자와 소비 지표도 전월 대비 개선됐다. 9월 설비투자는 기계류와 운송장비 투자가 모두 늘면서 5.3% 증가했다. 소매판매도 내구재와 준내구재, 비내구재 판매가 동반 증가하며 3.6% 늘었다.

다만 소비 회복이 본격화됐다고 판단하기는 이르다. 3분기 민간소비는 전기 대비 0.2% 감소했고, 9월 소매판매도 전년 동월과 비교하면 0.4% 줄었다. 10월 소비자심리지수는 105.4로 전월보다 1.2포인트 하락했다.

경기지표도 엇갈렸다. 9월 현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전월 대비 0.5포인트 상승했지만, 향후 경기 흐름을 예고하는 선행종합지수 순환변동치는 0.1포인트 하락했다.

취업자수와 취업자증감 추이.

◆ 청년고용 부진에 고유가 부담 지속…정부 "성장 온기 확산"

수출과 투자 중심의 성장세와 달리 고용시장에서는 업종별, 연령별 격차가 이어지고 있다.

10월 전체 취업자는 전년 동월 대비 13만9000명 증가해 9월(11만3000명)보다 증가폭이 확대됐다. 그러나 청년층 취업자는 19만6000명 감소했고, 40대 취업자도 3만2000명 줄었다.

산업별로는 서비스업 취업자가 27만2000명 증가했지만 제조업은 7000명, 건설업은 4만2000명 감소했다. 특히 숙박음식점업 취업자는 13만7000명 줄어 취약 업종의 고용 부진이 두드러졌다.

물가 부담도 지속되고 있다. 10월 소비자물가 상승률은 2.8%로 전월(2.9%)보다 소폭 낮아졌지만, 석유류 물가는 전년 동월 대비 14.9% 상승했다. 가공식품 가격도 2.9% 오르면서 생활물가 부담을 높였다.

정부는 중동전쟁의 전개 양상과 인공지능(AI) 산업 관련 주요국 정책 방향 등 대외 불확실성이 지속되고 있다고 평가했다. 특히 고유가에 따른 물가 상승 압력과 취약계층의 고용 여건을 지속해서 점검할 필요가 있다고 봤다.

이에 정부는 3대 메가프로젝트와 7대 SEED, 한국형 녹색대전환(K-GX), 서비스산업 육성 등을 통해 성장 저변을 확대할 방침이다.

아울러 수출과 투자 중심의 성장세가 경제 전반으로 확산될 수 있도록 민생안정과 양극화 완화를 위한 정책적 노력을 강화하기로 했다.

hyun9@newspim.com