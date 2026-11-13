中 2027년 4.5% 성장 전망, A주 증시 N자형 수렴

경제 '변동 속 회복', 인프라·소비·AI가 성장 견인

A주 추세 'K자형 수렴' 또는 'N자형' 흐름 전망

상반기 조정 하반기 상승 가능성, 환율 안정 강세

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 경제가 2027년 4.5% 안팎의 성장률을 기록하며 완만한 회복세를 이어갈 것이라는 전망이 나왔다. 중국 주요 증권사들은 인프라 투자와 소비 회복, 인공지능(AI) 관련 자본지출, 신산업 육성 등을 성장 동력으로 꼽았다. 이에 따라 중국 증시도 상반기에는 변동성이 이어지겠지만 하반기에는 투자 기회가 확대될 것으로 내다봤다.

13일 중국 제일재경에 따르면 중신증권, 중신건투증권, 화타이증권, 선완훙위안증권 등 주요 증권사들은 최근 잇따라 개최한 2027년 투자전략회의에서 중국 경제와 A주 시장에 대한 전망을 내놓았다. 공통적으로 내년 중국 경제가 '변동 속 회복' 국면에 진입하고 증시 역시 업종별 차별화 속에 구조적인 투자 기회를 이어갈 것으로 전망했다.

중신증권은 중국의 2027년 실질 국내총생산(GDP) 성장률을 약 4.5%로 예상했다. 재정정책의 완만한 확장과 인프라 투자 및 소비의 점진적인 회복, 신질생산력(新質生産力) 육성이 경제를 뒷받침할 것이라는 분석이다. 금리 인하와 지급준비율 인하 여력도 남아 있으며 위안화 환율은 완만한 강세를 이어갈 것으로 내다봤다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 선전 초상국 항구. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.11.13 chk@newspim.com

화타이증권도 중국의 실질 GDP 성장률이 2026년 4.6%에서 2027년 4.5%로 소폭 둔화할 것으로 전망했다. 명목 성장률은 각각 5.8%, 5.2%로 예상했다.

특히 글로벌 제조업 경기와 해외 AI 투자가 견조하게 유지되면서 중국의 달러 기준 수출 증가율이 내년에도 두 자릿수를 기록할 가능성이 있다고 분석했다. 신경제 산업의 성장과 AI 관련 설비투자 확대, 해외 수요의 회복력이 주요 성장 기반이라는 설명이다.

다만 중동 정세 불안과 글로벌 물가, 미중 금리 흐름 등 대외 변수는 부담 요인으로 꼽혔다. 중신건투증권은 내년 중동 정세가 다시 불안해질 가능성이 있고 중국의 생산자물가지수(PPI)도 1분기에는 높은 수준을 유지하다 이후 하락할 것으로 예상했다.

미국과 중국의 실질금리 흐름은 상반기에 차이가 벌어졌다가 하반기 수렴할 가능성이 있다고 진단했다. 글로벌 유동성 완화가 본격적인 증시 상승장의 중요한 조건이라는 분석도 제시했다.

중국 증시에 대해서는 낙관론이 우세하지만 일방적인 상승보다는 시장 변동성이 지속되는 가운데 업종별 순환매가 전개될 것이라는 전망이 많았다.

중신증권은 2027년 A주 시장의 특징으로 'K자형 수렴'을 제시했다. 올해 상당수 업종의 밸류에이션 조정이 진행된 만큼 내년에는 투자 범위가 넓어지고 그동안 소외됐던 비(非)AI 업종에도 회복 기회가 생길 것이라는 설명이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 베이징증권거래소. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.11.13 chk@newspim.com

AI 투자의 성장 속도는 다소 둔화하더라도 다른 산업에 대한 투자 위축 효과가 줄어들면서 시장 전반으로 상승 기회가 확산할 수 있다고 분석했다.

중신건투증권은 내년 증시가 'N자형' 흐름을 보일 것으로 예상했다. 1분기 말 정책 기대감에 따른 고점, 2분기 말 기업 실적 둔화에 따른 저점, 4분기 말 밸류에이션 상승에 따른 고점이 형성되는 세 차례 변곡점을 거칠 것이라는 전망이다.

선완훙위안증권은 내년 3~4월 과매도에 따른 반등이 나타날 가능성에 주목했다. 봄철 증시 랠리가 끝난 뒤 조정이 바닥권에 도달하고 하반기에는 상승장의 두 번째 국면이 형성될 수 있다는 분석이다. 자산 배분 환경과 산업 성장 추세, 시장 자금 수급이 동시에 개선되는 전환점이 나타날 수 있다는 것이다.

투자 유망 분야로는 안정적인 배당과 수익성을 갖춘 기업, 해외시장 진출에 성공한 제조업, 내수 회복 수혜 업종, AI 신기술 및 응용 분야 등이 제시됐다.

특히 보험자금이 증시의 주요 신규 유입 자금으로 작용하면서 배당주 등 안정적 수익을 추구하는 투자 전략이 상대적으로 강세를 보일 것으로 전망됐다.

중국 증권업계는 내년 중국 증시의 연간 투자 수익률이 올해 수준을 밑돌지 않을 가능성이 있으며, 특히 하반기 투자 여건이 상반기보다 나아질 것으로 기대했다. 다만 경기 회복 속도와 기업 실적 개선 여부, 글로벌 유동성 흐름이 실제 증시 상승을 좌우할 핵심 변수가 될 전망이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com