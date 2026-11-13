李대통령 "제 목표는 자산시장 정상화…중수청에 불공정 행위 단속 지시"

한국거래소에서 '자본시장 정책 간담회' 주재

"자본시장 개혁 다시 시험대에 올라"

"비정상의 정상화, 정부 핵심 과제"

"주가 조작, 범정부 차원 엄정 대응"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 13일 "저의 목표는 자산시장의 정상화, 그다음에 금융시장이 정상화되는 것"이라며 중대범죄수사청을 비롯한 범정부 차원에서 주가 조작 등에 대응 중이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 오전 서울 여의도 한국거래소에서 '자본시장 정책 간담회'를 주재하며 "자본시장 개혁에 대한 정부의 의지와 정책이 다시 한번 시험대에 올랐다고 생각한다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 "자본시장 정상화는 정부의 확고한 정책 방향이고 의지다. 이것은 의심할 여지가 없다"며 "대한민국 기업이라는 이유로, 대한민국 주식 시장에 상장돼 있다는 이유로 똑같은 주식이 저평가 받는 것은 슬픈 일이기도 하지만 매우 불합리한 비정상"이라고 짚었다.

이재명 대통령이 27일 청와대 본관에서 46회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.10.27 [사진=청와대]

이어 "비정상을 정상화하는 것이 정부의 핵심 과제"라며 "자산시장에서의 정상화 또 금융시장 정상화 이것도 정부가 반드시 해야 하고 또 충분히 할 수 있는 일이라고 생각한다"고 강조했다.

이 대통령은 "저는 자본시장에 제일 중요한 가치는 신뢰라고 생각한다"며 "혹시 주가 조작하지 않을까, 과연 내가 가진 회사의 주식이 제대로 대접을 받을 수 있을까, 내가 가지고 있는 회사의 기업 경영자들은 과연 주주를 공평하게 대하고 주주를 대접해 줄까, 혹시 이상하게 중복 상장을 해서 우리 것을 빼가지 않을까, 이런 걱정들이 있지 않느냐"고 물었다.

이 대통령은 "이 모든 게 걱정이고, 이 걱정을 없애고 믿음을 갖게 하는 것, 합리적으로 예측 가능한 시장을 만드는 것, 결국 신뢰를 회복하는 게 가장 핵심"이라고 덧붙였다.

이 대통령은 "잘못된 제도는 고치고, 좋은 제도는 받아들였지만 아직도 좀 부족하다"며 "주가 조작이나 이런 불공정 행위에 대해서도 범정부 차원에서 엄정 대응을 하고 있다"고 언급했다.

그러면서 "단속 인력도 늘리고, 제가 중수청에도 각별히 금융시장과 자본시장 불공정 행위를 엄정히 단속하라고 별도 지시도 해놓은 상태"라고 말했다.

pcjay@newspim.com