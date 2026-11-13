NC AI, 게임 개발자 70명과 AI 제작 노하우 공유

AI 핵심 요약beta
- NC AI는 13일 게임 개발자 행사 ‘빌더스 나잇’을 개최했다
- 게임 개발자 70여명은 바르코 활용 사례와 제작 노하우를 공유했다
- NC AI는 지스타에서 바르코 3D·사운드 체험과 도입 상담을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지스타 2026서 AI 창작 도구 체험·도입 상담 진행
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = NC AI가 게임 개발자들과 인공지능(AI) 기반 게임 제작 경험을 공유하며 생성형 AI 플랫폼 '바르코(VARCO)'의 활용 확대에 나섰다.
NC AI는 게임 업계 네트워킹 행사 '판교 빌더스'의 첫 번째 프로그램인 '빌더스 나잇'을 개최했다고 13일 밝혔다. 행사에는 게임 개발자와 업계 관계자 70여명이 참석했다.
판교 빌더스는 소속 회사와 직군에 관계없이 게임 개발자와 창작자들이 AI 활용 사례를 공유하고 협업 기회를 모색하는 커뮤니티다.
이번 행사는 'AI로 게임 빌드하기'를 주제로 진행됐다. 게임 프로그래머 셰이더쿠는 바르코로 제작한 3D 에셋의 게임 적용 사례와 AI 도구 연동, 렌더링 성능 최적화 등 실무 노하우를 소개했다.
이어 바르코 3D 김장영 팀장과 바르코 사운드 조남현 팀장이 실제 게임 제작 과정에서 AI를 활용해 작업 시간을 단축하고 콘텐츠 품질을 높이는 방법을 설명했다.
NC AI는 참가자 전원에게 바르코 1개월 무료 이용권을 제공했다.
오는 19~21일 부산에서 열리는 '지스타 2026'에서는 바르코 3D와 사운드를 직접 체험할 수 있는 카페를 운영하고 게임 개발사를 대상으로 도입 상담을 진행할 예정이다.
이연수 NC AI 대표는 "판교 빌더스가 개발자들이 경험과 아이디어를 나누고 새로운 가능성을 발견하는 커뮤니티로 자리 잡도록 지원하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com