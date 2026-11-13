LG, 예비부부·사회초년생 300명에 '새 출발' 응원

AI 핵심 요약beta
- LG가 7~8일 예비부부 100쌍 대상 무료 맞춤형 상담을 진행했다.
- LG는 1일 사회초년생 100여명에게 직장 적응 교육을 제공했다.
- LG는 결혼·사회생활 출발 청년들을 위한 지원 활동을 이어간다고 밝혔다.
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신입사원 100여명에 AI 실무교육·직장생활 노하우 전달
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG가 결혼과 사회생활이라는 새로운 출발선에 선 청년들을 응원하기 위한 프로그램을 잇달아 개최했다. 예비부부에게는 신혼생활에 필요한 맞춤형 상담을, 사회초년생에게는 직장생활 적응을 돕는 실무교육을 제공했다.
LG는 지난 7~8일 서울 양평동 LG전자 복합문화공간 '그라운드220'에서 예비부부 100쌍을 초청해 무료 컨설팅 프로그램 '스마일 클래스'를 진행했다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 LG가 사회에 긍정 에너지를 확산하기 위해 추진하는 '스마일 프로젝트'의 일환이다.
참가자들은 '우리의 대화방식 찾기', '미리 맞춰보는 신혼생활', '우리집 인테리어 컨설팅', '우리집 재무설계' 등 4개 프로그램에 참여했다.
LG는 심리상담가와 인테리어 전문가, 재무컨설턴트 등 전문가 30여명을 초빙했다. 상담 결과는 인공지능(AI)으로 요약해 개인별 리포트로 제공했다.
앞서 지난 1일에는 서울 마곡 LG디스커버리랩에서 입사 1~2년차 사회초년생 100여명을 대상으로 직장생활 적응 프로그램을 운영했다.
참가자들은 보드게임을 활용한 조직 내 소통 교육과 생성형 AI 기반 실무 에이전트 제작 등을 체험했다. 커리어 전문가 김나이 작가와 과학 커뮤니케이터 궤도의 강연, 현직 멘토 12명과의 네트워킹도 진행됐다.
LG 관계자는 "결혼과 사회생활을 시작하는 이들이 불안 대신 미소로 내일을 맞이하도록 의미 있는 활동을 이어가겠다"고 말했다.
한편 LG는 사진 공모전 '스마일 모먼트' 우수작을 연말 서울 광화문광장 대형 전광판 6곳에 선보일 예정이다.
syu@newspim.com