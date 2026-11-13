제일기획, 동반성장지수 7년 연속 '최우수'…ESG 평가 A등급

AI 핵심 요약beta
- 제일기획은 13일 광고업계 최초로 동반성장지수 7년 연속 최우수 등급을 획득했다.
- 제일기획은 5년 연속 최우수 명예기업에 선정되고 ESG 통합 A등급도 받았다.
- 제일기획은 협력사 컨설팅과 채용 지원, 인공지능 교육 등 상생 활동을 이어갔다.
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ESG 사회 부문 A+로 상승…인권경영·공정거래 등 평가
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 제일기획이 동반성장위원회의 2026년도 동반성장지수 평가에서 광고업계 최초로 7년 연속 '최우수' 등급을 획득했다고 13일 밝혔다. 한국ESG기준원의 환경·사회·지배구조(ESG) 평가에서도 통합 A등급을 받았다.
제일기획은 2020년부터 동반성장지수 최우수 등급을 유지했으며, 3년 연속 최우수 기업에 부여되는 '최우수 명예기업'에도 5년 연속 선정됐다.
제일기획은 2015년부터 상생 전담 부서를 운영하며 협력사에 인사·노무 컨설팅, 채용 지원금, 인공지능(AI) 활용 교육 등을 제공하고 있다.
올해 ESG 평가 부문별 등급은 환경 A, 사회 A+, 지배구조 B+다. 특히 사회 부문은 지난해 A에서 한 단계 상승했다. 제일기획은 인권경영 정책 공개와 개인정보보호·공정거래·안전보건 위험 관리 등이 평가에 반영됐다고 설명했다. 환경 부문에서는 지난해 취득한 환경경영 국제표준 'ISO 14001' 인증이 반영됐다.
제일기획 관계자는 "앞으로도 진정성 있는 상생 협력과 ESG 경영 고도화를 통해 업계의 지속가능경영을 선도해 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com