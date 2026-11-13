박재호 신임 중진공 이사장 취임..."中企 변화로 성과를 증명"

AI 핵심 요약beta
- 박재호 전 의원이 13일 제20대 중진공 이사장에 취임했다.
- 박 이사장은 소통·성장·청렴을 조직 운영의 3대 방침으로 제시했다.
- 지원기업 성장 점검과 제조기업 현장 애로 청취에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
첫 일정으로 전기차 부품 스마트공장 방문
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 박재호 전 더불어민주당 의원이 13일 제20대 중소벤처기업진흥공단 이사장에 취임했다. 박 이사장은 지원기업의 매출과 고용 변화를 지속적으로 살펴 사업 운영에 반영하겠다고 밝혔다.
박 이사장은 이날 경남 진주 중진공 본사에서 열린 취임식에서 기업·직원과의 소통, 지원기업의 성장, 공정하고 청렴한 조직 운영을 3대 방침으로 제시했다.
박 이사장은 취임사에서 "앞으로는 지원받은 기업의 실질적인 변화와 성장을 우리의 성과를 판단하는 중요한 기준으로 삼겠다"고 밝혔다.
부산 출신인 박 이사장은 대통령비서실 비서관과 국민체육진흥공단 이사장을 거쳐 20·21대 국회의원을 지냈다. 임기는 3년이다.
한편 박 이사장은 취임 후 첫 공식 일정으로는 진주시 정촌면의 전기차·하이브리드차 부품 제조업체 동양을 방문해. 로봇 자동화 설비를 갖춘 생산현장을 둘러보고 제조혁신 과정의 애로사항을 청취했다.
jongwon3454@newspim.com