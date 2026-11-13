KAI, 인니 PTDI와 항공산업 협력 확대…MOU 3건 체결

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KF-21 후속양산·시뮬레이터·민항기 사업 협력 추진

기존 방산 중심 협력에서 중형 민항기 분야까지 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한국항공우주산업(KAI)이 인도네시아 국영 항공우주기업 PTDI와 방산 및 민항기 분야의 협력을 확대한다.

KAI는 지난 11일 인도네시아 국방부에서 열린 '제12차 한-인니 방산협력위원회(DICC)'를 계기로 PTDI와 총 3건의 양해각서(MOU)를 체결했다고 13일 밝혔다.

MOU 체결 기념사진.[사진=KAI]

이번 협약은 ▲KF-21 후속양산 협력 ▲시뮬레이터 사업 협력 ▲민항기 사업 협력 등으로 구성됐다. 협약식에는 김종출 KAI 대표이사와 기따 암페리와안 PTDI 사장 등 양국 주요 관계자들이 참석했다.

KF-21 후속양산 협약에 따라 양사는 최초양산에 이어 후속양산에서도 파일런 구조 조립체 3종의 인도네시아 현지 생산을 이어간다. PTDI는 해당 부품의 공급원 역할을 맡아 생산 협력을 추진할 예정이다.

시뮬레이터 분야에서는 항공기 지상훈련체계(GBTS) 개발과 후속지원 사업에서 협력한다. 양사는 공동 사업기회를 발굴하고 기술 교류와 전문인력 양성을 통해 사업 역량을 강화할 계획이다.

민항기 분야에서도 협력 가능성을 모색한다. 양사는 글로벌 중형 여객기 수요 증가에 대응해 시장분석과 기술, 설계 등의 정보를 교환하고 향후 공동 사업을 추진할 수 있는 기반을 마련하기로 했다.

인도네시아는 KAI의 KT-1 기본훈련기와 T-50 초음속 고등훈련기를 처음으로 도입한 해외 국가이자 KF-21 국제 공동개발 파트너다.

KAI는 인도네시아에 KT-1B 20대를 납품했으며 지난해에는 해외 수출 항공기 최초로 인도네시아 공군 KT-1B 기체 수명 연장사업 계약을 체결했다. 올해 7월에는 T-50i 6대를 추가 납품하면서 누적 공급 대수를 22대로 늘렸다.

KAI는 이번 협력을 바탕으로 인도네시아가 향후 KF-21의 첫 해외 도입국이 될 것으로 기대하고 있다.

김종출 KAI 대표이사는 "이번 MOU 체결은 양사가 축적해 온 신뢰를 바탕으로 KF-21 후속양산과 시뮬레이터 등 실질적인 산업협력을 한 단계 도약시키는 계기"라며 "나아가 중형 민항기 개발 협력까지 논의를 확장해 인도네시아와 함께 글로벌 항공우주 시장에서 새로운 성장 동력을 창출하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com