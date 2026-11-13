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[계란에 멈춘 철로]③ 1.6m에 갈린 운명…수용 제외된 농가, 해법 못 찾는 공단

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AI 핵심 요약

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  • 13일 평택~오송 철도공사와 아산 부화장 갈등이 공사 중단으로 번졌다
  • 철길이 건물 1.6m 앞을 지나 화물차 진입과 영업 차질이 우려됐다
  • 철도공단은 법적 수용 근거가 없다며 제도 보완이 필요하다는 지적이 나왔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

건물 외벽 1.6m 앞 철길 확장…"5톤 화물차 막히며 영업 불능"
본선 직접 저촉 안 돼 매수 불가…기존 KTX 이후 입주 이유로 권익위 민원 기각
토지보상법 사각지대…초근접 잔여지 현실적 구제 기준 절실

[평택·아산=뉴스핌] 송현도 기자 = 평택~오송 2복선화 제1공구 현장이 환경영향평가서 오기 논란을 넘어 공사 중단 사태로까지 번진 배경에는 현행 토지 수용 제도의 구조적 한계가 자리하고 있다. 철도 노선이 부화장 건물을 불과 1.6m 앞에 두고 지나가면서도 법적 수용 대상에서는 제외됐기 때문이다. 물류 동선이 끊겨 생업 기반을 위협받는 농가와 관련 법규상 부지 매수가 어렵다는 발주처가 접점을 찾지 못하면서 갈등이 장기화하고 있다.

◆ 건물 외벽 1.6m 앞 철길 확장…"5톤 화물차 막히며 영업 불능"

[평택·아산=뉴스핌] 송현도 기자 = 충남 아산시 둔포면에 위치한 두경부화장 전경. 철도 노선이 건물을 불과 1.6m 차이로 비켜가도록 설계되면서 수용 대상에서 제외된 이곳은, 철길 확장 시 화물차 진·출입로가 막히고 진동 피해가 우려된다며 전면 수용을 요구하고 있다. 2026.11.13 dosong@newspim.com

13일 건설업계에 따르면 평택~오송 2복선화 제1공구의 환경영향평가서 오기 논란과 별개로, 현행 토지 수용 제도의 허점이 공사 현장과 인접 주민 간 갈등을 키우는 근본적인 원인으로 작용하고 있다는 지적이 나온다.

지난 11일 오후 찾은 충남 아산시 둔포면의 부화장. 회색 슬레이트 건물 외벽에서 불과 1.6m 떨어진 풀숲을 따라 철도 용지 경계를 표시하는 노란색과 빨간색 깃발이 꽂혀 있었다. 비포장 농로 건너편에는 기존 경부고속철도(KTX) 선로가 지나는 높은 둑과 방음벽이 자리하고 있었다. 고속열차는 이따금 굉음을 내며 선로를 통과했다.

이곳에서 병아리 부화장을 운영해 온 김모 씨 부부가 환경영향 저감대책 대신 요구하는 것은 부지 전체에 대한 수용이다. 철도 확장 공사로 부지 일부만 수용되고 정작 부화장 건물은 수용 대상에서 제외되면서 정상적인 영업은 물론 재산권 행사도 어려워졌다는 이유에서다.

김 씨 부부는 "원래 반듯하게 오던 철도 노선이 우리 건물을 피해서 살짝 꺾이는 바람에 땅 끝자락만 조금 수용되고 건물은 수용 대상에서 빠졌다"며 "건물 벽에서 1.6m 앞까지 철길이 넓혀지고 방음벽이 세워지면 종란(부화용 알)과 병아리를 싣는 5톤 화물차가 진입해 차를 돌릴 공간이 아예 사라진다"고 주장했다.

이어 "온도와 진동에 민감한 부화 기계로 생물을 다루는 곳인데다, 나중에 나이가 들어 부화장을 팔려고 해도 철길과 딱 붙은 땅을 누가 사겠느냐"며 "사실상 여기서 살 수가 없으니 부지를 수용해 달라는 것"이라고 호소했다.

◆ 법 규정에 묶인 공단…"본선 저촉 안 돼 매수 불가, 기존 KTX 옆 입주도 감안"

[평택·아산=뉴스핌] 송현도 기자 = 지난 11일 충남 아산시 둔포면 평택~오송 2복선화 제1공구 현장 전경. 기존 KTX 선로(오른쪽 둑) 옆으로 신설 고가교 가시설 설치 작업이 진행 중이다. KTX가 지나가는 가운데, 인접 부화장과의 민원 갈등으로 해당 구간 토공 성토 작업이 멈춰 서 있다. 2026.11.13 dosong@newspim.com

반면 발주처인 국가철도공단은 현행법상 부화장 부지 전체를 매수할 법적 근거가 없다는 입장이다. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(토지보상법)상 신설되는 본선 노선에 건물이 직접 저촉되지 않아 수용 대상에 해당하지 않는다는 설명이다.

법적인 선후 관계도 부화장 측에 불리하게 작용했다. 해당 부화장은 기존 경부고속철도 실시계획 승인(1990년)과 완공(1995년경)보다 뒤인 2002년 건축허가를 받았고, 김 씨 부부는 KTX가 운행 중이던 시점에 부화장을 인수했다. 국민권익위원회가 지난해 9월 부화장 측이 제기한 부지 매수 관련 고충민원을 받아들이지 않은 것도 인수 당시 고속철도 인접에 따른 소음과 진동을 예상할 수 있었다는 점 등이 고려됐다.

철도공단 관계자는 "수용이 돼야 몇 년 치 영업보상이든 이전비든 논할 수 있는데, 현행 법적 기준상 노선에 걸리지 않는 부지를 공단이 임의로 매수할 수는 없다"며 "법적으로 수용이 불가능한 상태에서 환경영향평가서 오기 등을 근거로 민원이 반복되다 보니 현장과 행정 모두가 마비되는 상황"이라고 말했다.

◆ 물리적 접촉만 따지는 보상 기준…초근접 잔여지 갈등 해법 찾아야

물리적 경계선과의 접촉 여부만으로 수용 대상을 판단하는 현행 보상 제도의 한계가 이번 갈등의 근본적인 원인이라는 점은 짚어볼 대목이다. 토지보상법상 잔여지 매수 청구 요건이 엄격해 건물 외벽이 철도 용지 경계에서 1~2m 떨어져 있더라도 대형 차량의 진입로가 끊기거나 진동 등으로 기존 용도대로 토지를 이용하기 어려워진 경우 실질적인 구제를 받기 어렵기 때문이다.

건설업계 관계자는 "국책 철도나 도로 사업 현장마다 노선 경계선 바로 바깥에 남은 초근접 시설물 소유주들이 영업 불능과 재산 가치 하락을 호소하며 공사를 막아서는 갈등이 반복되고 있다"며 "물리적으로 건물이 선로에 닿지 않았더라도 공사로 인해 진입로가 끊기거나 본래 목적대로 시설 운영이 불가능한 경우에는 잔여지 매수 및 영업보상 인정 범위를 유연하게 적용할 수 있도록 제도적 보완이 필요하다"고 말했다.

dosong@newspim.com

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젠슨 황 스캔들 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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