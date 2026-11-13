네이버, 수능 맞아 입시 정보 확대…정시 환산점수 계산 서비스 제공

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 13일 수험생·학부모 대상 입시 정보 서비스를 확대했다
- 수능 당일 진행 과목과 시험 종료 후 AI 분석 정보를 제공한다
- 20일 환산 점수 계산, 23일 정시 후보 비교 서비스를 선보인다
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20일 환산점수 계산·23일 정시 후보 비교 서비스 출시
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 네이버가 오는 19일 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생과 학부모를 위한 입시 정보 서비스를 확대한다고 13일 밝혔다.
네이버에서 '2027학년도 수능' 등을 검색하면 주요 일정과 시험 유의사항, 한국교육과정평가원의 기출문제를 확인할 수 있다. 공부의신 강성태, 정승제 공식 채널, 미미미누 등 교육·입시 전문 크리에이터와 대학 입학처가 제작한 영상도 제공한다.
수능 당일에는 검색 결과에서 현재 진행 중인 시험 과목을 실시간으로 안내한다. 과목별 시험이 끝나면 인공지능(AI) 브리핑을 통해 관련 뉴스와 입시기관의 분석을 요약해 제공할 예정이다.
수능 이후에는 정시 지원을 위한 서비스도 선보인다. 20일부터 대학·학과별 환산점수와 영역별 반영 비율 등을 확인할 수 있는 '환산 점수 계산' 서비스를 제공한다. 23일에는 수험생이 입력한 가채점 점수를 바탕으로 관심 대학과 학과를 비교하는 '정시 후보 비교' 서비스를 출시할 예정이다.
네이버는 이 밖에도 모의고사와 고교 교육과정, 선택과목, 대학별 입시 정보 등을 제공하는 교육 검색 서비스를 운영하고 있다.
flurry327@newspim.com