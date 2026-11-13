국방부, 사관생도 2350명에 '국군사관학교' 의견 묻는다

육·해·공·간호사관학교 전 학년 대상, 17일까지 온라인 설문

교번 입력 의무화… KIDA가 식별정보 삭제 후 국방부 전달

국방부 "육사 이전 정해놓고 각 군 패싱?… 사실 아니다"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 '국군사관학교 창설 기본계획'을 보완하기 위해 사관생도를 대상으로 설문조사에 착수했다. 4개 사관학교 재학생 전원에게 현 사관학교에 대한 평가와 미래 사관학교에 바라는 점을 묻는 방식이다.

국방부 관계자는 13일 "국군사관학교 창설 기본계획 보완을 위한 각계각층 의견 수렴의 일환으로 13일부터 17일까지 닷새간 온라인 설문을 진행한다"고 밝혔다.

'강한 국군,국민과 함께' 건군 76주년 국군의 날 기념식 미디어 데이가 지난 25일 경기 성남 서울공항에서 열린 가운데 기념식 행사로 육군사관학교 생도들이 분열을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

조사 대상은 육군·해군·공군·간호사관학교 1~4학년 생도 약 2350명이다. 해군사관학교 4학년 생도 143명은 순항훈련 중이어서 현실적으로 참여가 어려울 전망이다. 국방부는 생도들에게 링크를 보내 구글 설문으로 응답을 받는다.

문항은 주관식 4개다. ▲교육시설·교수진·교과목 등 사관학교 교육 역량 강화를 위한 개선 사항 ▲사관학교 전통과 각 군 전문성을 유지·발전시키기 위한 필수 요소 ▲사관학교 대학원 설치 시 지원 의향과 희망 전공·이유 ▲국군사관학교 창설과 관련해 국방부가 고려해야 할 사항이다.

응답자는 문항에 답하기 전 소속 사관학교·학년·계열·교번을 입력해야 한다. 생도가 아닌 외부인의 참여를 막아 공정성을 확보하기 위한 조치다. 국방부는 신원 노출 우려를 고려해 한국국방연구원(KIDA)이 결과를 취합하고, 교번을 모두 삭제한 뒤 국방부에 넘기도록 했다. 설문 안내문에는 통계법 제33조에 따라 비밀이 엄격히 보장되며, 입력 정보는 참여자 확인 외 목적으로 쓰지 않는다는 내용이 담겼다.

강신철 국방부 장관(왼쪽 두 번째)이 지난 10일 오후 서울 용산구 국방컨벤션에서 열린 국군사관학교 창설 관련 민간자문특별위원회 위촉식에 참석해 인사말을 전하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

국방부는 결과를 분석한 뒤 개인정보를 제외한 종합 분석 결과를 공개할 예정이다. 안내문은 국군사관학교 창설이 재학생에게 직접 적용되는 사안은 아니지만, 후배들의 교육 환경을 결정짓는 과제인 만큼 선배 생도의 의견을 정책 수립의 기초 자료로 쓰겠다는 취지를 밝혔다.

이번 설문은 강신철 국방부 장관이 지난 10일 생도 간담회에서 "생도들 입장이 제일 중요하다"며 전체 생도 대상 설문과 결과 공개를 약속한 데 따른 후속 조치다. 강 장관은 오는 17일 합동군사대학교를 찾아 각 군 대학 총장과 교관, 학생장교를 대상으로 국군사관학교 창설 관련 간담회도 열 예정이다. 세부 일정은 조율 중이다.

국방부는 '수정안에 육사 이전 방침을 정해놓고 각 군 의견을 배제했다'는 일부 보도에 대해 "사실이 아니다"라고 반박했다. 국방부 관계자는 "최적의 국군사관학교 창설 방안을 모색 중이며 각 군 총장 의견을 비롯해 생도 간담회, 전문가 자문, 당정 논의 등 다양한 계층의 의견을 수렴하고 있다"고 말했다. 이어 "미래전을 주도할 정예 장교 양성 체계 구축을 최우선으로 기본계획을 보완·확정하고, 각 군과 함께 세부 사안을 보완해 나갈 것"이라고 했다.

gomsi@newspim.com